Farekulağı bitkisi sinir bozukluklarına iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan farekulağı bitkisi bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Sinir bozukluklarına iyi gelmesinden birçok sağlık sorununa faydası olan farekulağı bitkisi ön plana çıktı.

SİNİR HASTALIĞI NEDİR?

Sinir hastalığı belirtileri konusuna değinmeden önce sinir hastalığının ne olduğunu kısaca açıklamak daha faydalı olacaktır.

Vücudun en karmaşık sistemlerinden biri olan ve hayati fonksiyonların yerine getirilmesini sağlayan sinir sisteminin düzgün çalışmamasına neden olan hastalıklar, sinir hastalığı olarak açıklanabilir.

Epilepsi, parkinson, felç, alzheimer, baş ağrıları, çeşitli uyku bozuklukları ya da akıl sağlığının bozulması şeklinde açıklanabilecek akıl hastalıkları sinir sistemi rahatsızlıkları arasında sayılabilir.

Sinir sisteminin pek çok farklı organdan oluşmuş olması nedeniyle doğuştan ya da ileriki yaşlarda meydana gelen, saydıklarımızın dışında da birçok farklı sinir hastalığından söz edilebilir.

FAREKULAĞI BİTKİSİ NEDİR?

Çuhaçiçekigillerden; tohumları kuşyemi olarak kullanılan bitkilerin cins ismidir. Kokusu güzeldir. Çiçekleri, beyazımtırak erguvan rengindedir. Dallarının ucunda, küçük demetler halinde bulunur. Yapraklarının altı tüylüdür. Yaz aylarında toplanıp, kurutulur. İçeriğinde; terpinol, terpinin vethymol gibi kokulu maddeler vardır.

FAREKULAĞI BİTKİSİNİN FAYDALARI

-Sinir bozukluklarını giderir.

-Görme zafiyetinde de faydalıdır.

-Midevi, yatıştırıcı ve spazm gidericidir.

-Yaralar için hazırlanan ilaçların bileşiminde vardır.

-İştahı açar, vücuda dinçlik verir.

-Nezleyi keser.

-Göğsü yumuşatır, öksürüğü giderir, balgam söktürür.

-Diş ağrılarını keser.