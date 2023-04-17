Farekulağı bitkisi neye iyi geliyor?

Nezleyi kesmesinden birçok sağlık sorununa faydası olan farekulağı bitkisi dikkat çekti. Farekulağı bitkisiyle ilgili detaylar haberimizde…

Farekulağı bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan farekulağı bitkisi bitkisinin faydaları dikkat çekti.

FAREKULAĞI BİTKİSİ NEDİR?

Çuhaçiçekigillerden; tohumları kuşyemi olarak kullanılan bitkilerin cins ismidir. Kokusu güzeldir. Çiçekleri, beyazımtırak erguvan rengindedir. Dallarının ucunda, küçük demetler halinde bulunur. Yapraklarının altı tüylüdür. Yaz aylarında toplanıp, kurutulur. İçeriğinde; terpinol, terpinin vethymol gibi kokulu maddeler vardır.

FAREKULAĞI BİTKİSİNİN FAYDALARI

-İştahı açar, vücuda dinçlik verir.

-Nezleyi keser.

-Göğsü yumuşatır, öksürüğü giderir, balgam söktürür.

-Diş ağrılarını keser.

-Sinir bozukluklarını giderir.

-Görme zafiyetinde de faydalıdır.

-Midevi, yatıştırıcı ve spazm gidericidir.

-Yaralar için hazırlanan ilaçların bileşiminde vardır.

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