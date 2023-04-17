Farekulağı bitkisi nezleye iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan farekulağı bitkisi bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Göğsü yumuşatan bu bitki nezleyi kesiyor.

NEZLE NEDİR?

Kış aylarında yaygın olarak görülen soğuk algınlığı; koronavirüsler, rinovirüsler, adenovirüsler ve RSV yani respiratuar sinsisyal virüslerin neden olduğu bir üst solunum yolu hastalığıdır. Pandemi sürecinin son dönemlerinde koronavirüs belirtileriyle de karıştırılmakta olan soğuk algınlığı sorunu, çok daha hafif atlatılabilmektedir. Ek olarak nezle sıklıkla griple de karıştırılmaktadır. Nezle ile grip arasındaki en büyük fark gripte burun akıntısı ve hapşırma olmamasıdır. Ayrıca gripte yüksek ateş olağan bir bulgu ilken nezlede nadir olur baş ağrısı eklem ve kas ağrıları gripte olabilir nezlede beklenmez. Nezle gribe göre daha hafif atlatılan bir hastalıktır.

FAREKULAĞI BİTKİSİ NEDİR?

Çuhaçiçekigillerden; tohumları kuşyemi olarak kullanılan bitkilerin cins ismidir. Kokusu güzeldir. Çiçekleri, beyazımtırak erguvan rengindedir. Dallarının ucunda, küçük demetler halinde bulunur. Yapraklarının altı tüylüdür. Yaz aylarında toplanıp, kurutulur. İçeriğinde; terpinol, terpinin vethymol gibi kokulu maddeler vardır.

FAREKULAĞI BİTKİSİNİN FAYDALARI

-İştahı açar, vücuda dinçlik verir.

-Nezleyi keser.

-Göğsü yumuşatır, öksürüğü giderir, balgam söktürür.

-Diş ağrılarını keser.

-Sinir bozukluklarını giderir.

-Görme zafiyetinde de faydalıdır.

-Midevi, yatıştırıcı ve spazm gidericidir.

-Yaralar için hazırlanan ilaçların bileşiminde vardır.