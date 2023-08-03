Farenjite ve gribe çare doğal çözümler

Dr. Mustafa Eraslan, grip ve farenjit hastalıklarından korunmanın doğal yollarını açıkladı.

Farenjite ve gribe çare doğal çözümler

Editör: Erkavim Yıldırım

SOĞAN-BAL KARIŞIMI

Gribe ve faranjite karşı doğal ev formülleri hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Mustafa Erarslan, şunları açıkladı:

“Karışım, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve antibakteriyel ve öksürük kesici olarak kullanılabilir.Orta boy bir soğan iri iri doğranır, üzerine bir yemek kaşığı bal ilave edilerek cam kavanozda 3 saat sulanması beklenir, daha sonra, küçük çocuklarda günde 3 defa 1 tatlı kaşığı, büyüklerde günde 3 defa 1 yemek kaşığı kullanılır.”

ADAÇAYI İLE GARGARA

Dr. Eraslan ikinci formülü ise şöyle açıkladı:

“Yapılan bilimsel çalışmalarda ekinezya ile birlikte gargara şeklinde kullanıldığında etkisini arttığı belirtilmektedir 2-3 gram adaçayı yaprağı üzerine taze kaynatılmış ve bir miktar soğumaya bırakılmış bir fincan su ilave edilir, üzeri kapatılır ve 10 dakika demlenir. Gün içinde 5-10 kez dolu dolu gargara yapılırsa faranjit de son derece etkili olacağı görülecektir.”

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