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Alanyaspor'un hocası Farioli'den flaş Ali Palabıyık açıklaması

Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, Galatasaray'la oynadıkları maçla ilgili açıklama yaptı

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 06:08
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Farioli: Bir puan iki taraf için de gayet adil

Alanyaspor'un hocası Farioli'den flaş Ali Palabıyık açıklaması
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Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları maçın sonucunun iki taraf için de adil olduğunu söyledi.

Maçı iki farklı bölümde yorumlaması gerektiğini aktaran Farioli, "Galatasaray 10 kişi kalana kadar farklı bir mücadele vardı. İlk 15 dakikada oyuncularımız özellikle atmosfer baskısından kendilerini biraz izole etmeye çalıştı. Kırmızı karta kadar çok fazla yanlış kararlar verdik, çok fazla teknik ve taktik yanlışlar yaptık. Özellikle yediğimiz gollerde pozisyon okuma konusunda hatalar yaptık. Bunda Galatasaray'ın baskı kalitesi ve tribünlerin muhteşem atmosferi de etkili oldu." diye konuştu.

Futbolcularının oyun planına sadık kaldığını dile getiren Farioli, "Güzel olan nokta, oyuncularımız kesinlikle oyun planından kopmadı. Özellikle kartların ardından şuurlarını kaybetmediler. Planlı bir şekilde devam ettik. Doğru ataklar yaptık. Bugün sanırım 1 puan iki taraf için de gayet adil. Çünkü hem biz hem Galatasaray bugün açık oynayarak aslında galibiyeti zorladı. İki taraf da bir puanla ayrıldı. Sanırım maçın hakkı buydu." ifadelerini kullandı.

Farioli, hakem Ali Palabıyık'ın ilk yarıda Galatasaraylı Sacha Boey'e verdiği kırmızı kartla ilgili soru üzerine, "Bir kontratak fırsatı yaratmıştık. Arkadaşımız eğer rakipten kurtulsaydı kaleciyle karşı karşıya kalıp belki kaleciyi de geçecekti. Hakem faulü verdi. Faulü verdiği için de bu kartı göstermiş oldu. Bunun değerlendirmesini ben yapmak istemiyorum. Çünkü ben ilk defa sizlerin karşısındayım ve gerçekten futbol konuşmak istiyorum. Bu benim işim değil." değerlendirmesinde bulundu.

Alanyaspor Teknik Direktörü, devre arasında sarı kartlı oyuncuları Daniel Candeias ve Yusuf Özdemir'i oyundan almasıyla ilgili ise "İkinci yarıda kesinlikle ikinci sarı kartları görürler düşüncesiyle değil de o riski almamak için oyuncuları çıkardım. Çünkü bizim oyun planımızda bir oyuncunun çok büyük önemi var. Ben 10 kişi kalma riskini almadığım için o oyuncuları oyundan çıkardım." şeklinde görüş belirtti.

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