Farioli ile hüsran yaşamışlardı: Ajax'ın yeni patronu imzayı attı

Hollanda'da 9 puan önde girdiği son haftalarda 2 yenilgi, 2 beraberlik alarak şampiyonluğu Feyenoord'a kaptıran Ajax'ta teknik direktör Farioli ile yollar ayrılmıştı.

Amsterdam ekibi, Farioli'nin yerine takımın başına getirilen yeni ismi açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Liverpool'da Arne Slot'un yardımcılığını yapan John Heitinga, Ajax'ın yeni teknik direktörü oldu.

Ajax has reached an agreement with John Heitinga regarding the coach’s move to Amsterdam. Heitinga is signing a contract with Ajax as head coach until June 30, 2027 ✍️ pic.twitter.com/FD24kaFsWC — AFC Ajax (@AFCAjax) May 31, 2025

İmzanın ardından açıklamalarda bulunan 41 yaşındaki teknik adam, "Başlamak için çok heyecanlıyım. İngiltere'de geçirdiğim son yıllar bana çok iyi geldi. David Moyes ve Arne Slot ile birlikte kendimi daha da geliştirebildim ve aynı zamanda iki büyük kulübün perde arkasını da görebildim. Baş antrenör olarak devam etmeye hazırım ve Ajax'ta bu fırsatı bana verdikleri için onur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

Ajax altyapısından yetişen Heitinga, futbolu da Ajax'ta bırakmıştı.

Ajax’ta Farioli’nin yerini alacak isim belli oldu