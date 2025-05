Farioli ile hüsran yaşamışlardı: Ajax'ın yeni patronu imzayı attı

Hollanda'da 9 puan önde girdiği son haftalarda 2 yenilgi, 2 beraberlik alarak şampiyonluğu Feyenoord'a kaptıran Ajax'ta teknik direktör Farioli ile yollar ayrılmıştı.

Amsterdam ekibi, Farioli'nin yerine takımın başına getirilen yeni ismi açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Liverpool'da Arne Slot'un yardımcılığını yapan John Heitinga, Ajax'ın yeni teknik direktörü oldu.

Ajax has reached an agreement with John Heitinga regarding the coach’s move to Amsterdam. Heitinga is signing a contract with Ajax as head coach until June 30, 2027 ✍️ pic.twitter.com/FD24kaFsWC