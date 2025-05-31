Farioli ile hüsran yaşamışlardı: Ajax'ın yeni patronu imzayı attı

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Farioli ile hüsran yaşamışlardı: Ajax'ın yeni patronu imzayı attı

Amsterdam ekibi Ajax, Farioli'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna John Heitinga'nın getirildiğini duyurdu.

Hollanda'da 9 puan önde girdiği son haftalarda 2 yenilgi, 2 beraberlik alarak şampiyonluğu Feyenoord'a kaptıran Ajax'ta teknik direktör Farioli ile yollar ayrılmıştı.

Amsterdam ekibi, Farioli'nin yerine takımın başına getirilen yeni ismi açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Liverpool'da Arne Slot'un yardımcılığını yapan John Heitinga, Ajax'ın yeni teknik direktörü oldu.

İmzanın ardından açıklamalarda bulunan 41 yaşındaki teknik adam, "Başlamak için çok heyecanlıyım. İngiltere'de geçirdiğim son yıllar bana çok iyi geldi. David Moyes ve Arne Slot ile birlikte kendimi daha da geliştirebildim ve aynı zamanda iki büyük kulübün perde arkasını da görebildim. Baş antrenör olarak devam etmeye hazırım ve Ajax'ta bu fırsatı bana verdikleri için onur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

Ajax altyapısından yetişen Heitinga, futbolu da Ajax'ta bırakmıştı.

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