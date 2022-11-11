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Farioli Adana Demirspor maçıyla ilgili çarpıcı açıklama

Alanyaspor Teknik Direktörü Farioli, Adana Demirspor'la oynadıkları maçtan sonra konuştu

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 23:50
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Farioli: Rakip 10 kişi kalınca farklı noktaya gitti

Farioli Adana Demirspor maçıyla ilgili çarpıcı açıklama
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Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, Adana Demirspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, maçı iki farklı başlıkta incelemek gerektiğini söyledi.

11'e 11'de oynanan bölümde topun kontrolünün kendilerinde olduğunu belirten Farioli, şunları kaydetti:

"Maçta pozisyonlar ürettik. Rakip, 10 kişi kaldıktan sonra oyunun dinamiği farklı noktaya gitti ama buna rağmen biz oyun disiplininden kopmadık. Özellikle gerideki mesafeler, çok doğruydu. Kontrataklara engel olmaya çalıştık. Çünkü rakibimizin tehlikeli kontratak oyuncuları vardı. 10 kişi kaldıktan sonra maç, çok farklı bir yöne gitti ama bu dönemde de pozitif işler yapmaya devam ettik. Geride önleyici markajlar oluşturduk. Topun kontrolünü elimizde tutuk."

Rakip 10 kişi kalınca oyuncularının daha fazla kazanma isteğinin olduğunu anlatan Farioli, "Oyuncularım sonunu düşünmeden atak yapmadılar. Oyunu kontrol etmeyi bildiler. Bugün gerçekten oyuncularımdan çok pozitif oyun gördüm." diye konuştu.

Bir gazetecinin takımın oyun anlayışının oturup oturmadığı ve ligdeki durumlarıyla ilgili sorusu üzerine Farioli, Dünya Kupası arasının kendileri için iyi olacağını kaydetti.

Farioli, takımın bu yıl geç kurulduğunu ve bazı oyuncularla çok çalışma fırsatı bulamadığını dile getirerek, "Şimdi zamanımız var. Önümüzdeki 45 günde özellikle bizim oyun anlayışımıza adapte edemediğimiz oyuncuları, net olarak bu oyuna alıştırmaya çalışacağız. Elbette bazı taktiksel değişiklikler, olabilir. Ama oyun fikrimiz aynı şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.

Farioli, ligde oynadıkları 14 maçta beklemedikleri puanlar da kaybettiklerini ama günün sonunda aşağı yukarı hak ettikleri yerde olduklarını da vurguladı. Maç maç baktıklarında 3-4 maçta daha fazla puanlar, kazanabilme durumlarının olduğunun altını çizen Farioli, "Dediğim gibi takımız çok geç kuruldu. Doğru çalışma için zamanımız olmadı. Yeni gelen oyuncularımız takıma, oyuna adapte olamadılar, sakatlıklar yaşadılar. Umarım bu 45 günlük ara bizim için iyi ve faydalı olacak." şeklinde konuştu.

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