Farioli’den Roma’yı şoke eden yanıt! Aklında Premier Lig var

Roma'da yeni sezon öncesi yeni teknik direktör arayışlarına tüm hızıyla devam ediyor.



İtalyan ekibinin teknik direktörü Claudio Ranieri, sezonun bitmesiyle yönetim kuruluna geçecek ve yeni teknik direktörü belirleme sürecinde belirleyici isimlerden biri olacak.



La Repubblica'da yer alan habere göre, Ranieri, kulübün teknik direktör listesinde yer alan Ajax'ın hocası Francesco Farioli ile bir görüşme gerçekleştirdi.



Premier Lig'den bir takımın başına geçmek isteyen Farioli, Roma'ya olumsuz yanıt verdi. İtalyan basınındaki haberde, Farioli'nin haber beklediği Premier Lig kulübünün ismi ise verilmedi.

Farioli'nin adı Xabi Alonso'yu Real Madrid'e yollamaya hazırlanan Bayer Leverkusen ile de anılmıştı.



Temmuz 2024'te başına geçtiği Ajax'ta 51 maça çıkan 36 yaşındaki Farioli, Hollanda temsilcisinde 34 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.