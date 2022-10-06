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2017 yılında katledilen Helin Palandöken adına kütüphane açılıyor

Farkına Var Derneği, 2017 yılında okul çıkışında Mustafa Yetgin tarafından katledilen Helin Palandöken adına kütüphane açıyor. Sivil toplum kuruluşları ve basın mensuplarının katılımı ile gerçekleşecek açılış töreni 9 Ekim'de yapılacak.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 14:15
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Farkına Var Derneği, 2017 yılında katledilen Helin Palandöken adına 9 Ekim'de kütüphane açıyor

2017 yılında katledilen Helin Palandöken adına kütüphane açılıyor
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İstanbul Pendik'te, sosyal medya hesabında ‘Gizli bir platonik sapığım var. Sokağa çıkmaya korkuyorum' diye yazan 17 yaşındaki lise öğrencisi Helin Palandöken, 13 Ekim 2017 tarihinde öğrenim gördüğü liseden çıktığı sırada Mustafa Yetgin tarafından pompalı tüfek ile öldürülmüştü. Helin'i silahla öldüren Yetgin savunmasında, pompalı tüfeği internetten satın aldığını açıklamıştı.

HİÇBİR İNDİRİM UYGULANMADI

Davayı karara bağlayan mahkeme, cezada hiçbir indirim uygulamayarak, sanık Yetgin'i “Çocuğu tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırmış, ayrıca sanık Yetgin'e “çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs”, “silahla kasten yaralama” ve “silahla tehdit” suçlarından da toplam 28 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.

Baba Nihat Palandöken bireysel silahlanma ve kadın cinayetlerine karşı imza kampanyası başlattı.

HELİN ADINA KÜTÜPHANE AÇILIYOR

Farkına Var Derneği ise Helin'in anısını yaşatmak ve bölgedeki çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla, Helin'in doğup büyüdüğü mahallede Nihat Palandöken'le birlikte kütüphane açıyor.

 

Yaklaşık üç bin kitabı barındıran kütüphane, 9 Ekim Pazar günü 14.00'te Tuzla'da açılacak. Açılış gününde konuşma yapacak olan STK temsilcileri ise bireysel silahlanmaya ve çocuk haklarına dikkat çekecek. Açılış sonrası ise Helin'in gömütüne gidilerek anma töreni gerçekleştirilecek.

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