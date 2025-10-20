Öcalan ile yapılan anlaşmalar, PKK ile yapılan pazarlıklarla kendini feshetme açıklaması, temsili silah yakma törenleri, uzlaşma esrarını koruyor...

Devlet Bahçeli terörist başını meclise davet etti ama Erdoğan izin vermedi.

Okuyun Öcalan’ın “İmralı notları” kitabını.

Bahçeli’nin çözüm sürecine katılmasını, Meclis’te komisyon kurulmasını ve CHP’nin de komisyonda olmasını isteyip kabul ettiren Öcalan’dır.

Meclis Komisyonundaki kurtlar sofrasına; İYİ Parti hariç muhalefet de kuzu, kuzu oturdu.

Terör örgütü PKK da meclisle mütekabiliyet için inlerinde "çözüm komisyonu" kurdu.

Demliler kırmızı bültenle arananlarla omuz omuza verdi.

Kim görüştü, kim anlaştı, nasıl oldu, bir türlü ortaya çıkmıyor...

Sonuç nereye varacak bilen yok.

Rolleri paylaşanlar belli ama filmin sonunu bilen yok.

Meclisteki milletin gazını alma komisyonu, meclisin başkanı Numan Kurtulmuş’un şovuyla sürüyor.

Öcalan’ın Demlilerin, PKK’nın şartlar tek tek ortaya çıkıyor.

Öcalan’a af…

Proje müellifi Bahçeli meclis komisyonuna, “İmralı’ya gidin” diye talimat veriyor.

Fatih Erbakan, “Bahçeli gitsin” diyor.

“Heyetteki MHP’liler gitsin” diyenler de var.

Hala anlamıyorlar ki Öcalan zaten komisyonda var.

Öcalan hala siyasete yön veriyor anlayan yok.

Kandil mandil değil, DEM ya da MEM değil kararları veren:

Bahçeli’nin teşhisi ile Önder Öcalan.

Erdoğan Fethullah Gülen Hoca efendisi için, “Ne istedi de vermedik ki?” demişti ya.

Bugün Öcalan da Bahçeli de ne istedilerse vermeye hazır Erdoğan.

Peşkeş çekilen hazine arazileri, Eş-dost, cemaat-tarikatlara verilen rant ihaleleri...

Kamu bankalarının parası ile alınan gazeteler-televizyonlara ek olarak TMSF tarafından da el konulan medya…

İktidar çevresinde yuvalananların akıl almaz zenginleşmeleri.

Tüm bunlara dönüp bakan, ilgilenen, soran, soruşturan yargı yok...

AKP’leşen devlet organları ile yargının tek hedefi var CHP’yi parçalamak.

Türk siyasetinin en büyük eksiği hatta sıkıntısı Merkez sağ partileri olan ANAP ve DYP’nin AKP tarafından yok edilmesidir.

Merkez sol, demokratik sol, milliyetçi sağ, muhafazakâr sağ nerede toplanmalı?

Merkez bir partide toplanmalı.

Ne sağ ne sol; tek yol geçim diyen milyonlarca genci ve emekliyi çatısı altına alacak bir parti neden yok?

Ecevit’in söylemi olan;

“Ne ezen ne ezilen, insanca hakça düzen” diyecek bir lider çıkmayacak mı?

İdeolojik parçalanmaya dur diyecek, insanca yaşamı ilke edinecek bir parti çıkmayacak mı?

Sağ- Sol, milliyetçi-muhafazakâr ideolojilerini bitirecek bir programı olan, yepyeni bir anayasa ile siyasi partiler ve seçim yasalarını hazırlayarak açıklayan bir parti oluşturmak çok mu zor?

Türkiye’ye namusları ve onurları ile yıllarca hizmet eden ve bugün bir kenara çekilip anılarını anlatan duayen bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, akademisyenler neden taşın altına elinizi sokmuyorsunuz.

Terörist başına; “önder” diyen zihniyet,

Saray etrafına çöreklenen; rantçı asalaklar,

Siyasallaştırılan; yargı,

Uygulanmayan; anayasa,

Ekonomik kriz altında ezilen; gençler, emekliler, dar gelirliler…

Bu tablo sizleri hiç mi rahatsız etmiyor?

Efendiler; bir devlet bir millet çökertiliyor, farkında değil misiniz?