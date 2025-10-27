Farkında değil misiniz?

“Ümmetin umudu Tayyip Erdoğan” ve “Reis” sloganlarını hem de Anıtkabir’de atmak hem de medyada yayınlamak suç değil.

Özgür Özel’in haftada iki kez düzenlediği CHP’nin eylemlerinde, “Erdoğan istifa” diye bağırmalarını canlı yayınlamak yasak.

Anayasal tanımı ile, “Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir.”

Yürütmenin yani kabinenin başı olan AKP’li Erdoğan’ı eleştirmek yasak.

Yürütmenin başının istifasını istemek yasak.

AKP iktidarının yürütmesine tepki göstermeyecek de millet neye tepki gösterecek?

Millet gözünün önünde çok kötü yürütme yaparsa “Erdoğan istifa” diye slogan atıp tepki göstermeyip de ne yapacak?

Yürütmeyi düzgün yapsın yuhalanmasın değil mi?

2019’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde 2 kez,

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin 3. kez,

KKTC’de 4. Kez yenilen Erdoğan istifaya çağrılmayacak da Beştepe Mahallesi Muhtarının mı istifası istenecek?

Durdurulamayana ekonomik krizle millet fakrı zaruret içinde düşecek de yürütmenin başının başarısızlıkla yürütmesine tepki göstermeyecek mi?

“Madem yürütemiyorsun istifa et, yürütecek olan bir başka kişiyi seçmek istiyoruz” diye düşünüp slogan atmak hangi yasaya göre suçtur?

2018’de başlayan ucube tek adam rejimine kadar yürütüyordun.

Neden tek kişi, “Erdoğan istifa” diye bağırmıyordu Erdoğan?

Proje müellifi olan Devlet Bahçeli ile oluşturduğunuz ucube rejim ile tüm yürütme sorumluluğunu tek kişiye verdiniz ya…

“Verin yetkiyi, görün etkiyi” dedin de millet sana güvenip yürütme yetkisi verdi ya,

Yetkiyi sana veren millet, “yürütme artık yeter. Erdoğan istifa” diye bağırıyorsa haksızlar mı Erdoğan?

Devletin delik deşik açıklarla dolu bütçesini yapan yürütmenin başı olarak sensin Erdoğan.

2018’den bu yana yürüttüğün tek kişilik iktidarının döneminde bir örnek vermek gerekirse şunu hatırlatayım sana Erdoğan:

2018’da seçildiğin gün 1 dolar 4,7 liraydı.

Bugün 1 dolar 42 lira bu yürütme görevinin başarısızlığının tescilidir.

Dolar arttı ve ekonomik kriz, “Faiz sebep, enflasyon netice” uygulamanla patladı.

Milletin de sabrı patladı Erdoğan…

Anayasa kaldıysa ve yürürlükte ise bilmeyenler için anımsatayım:

“İKİNCİ BÖLÜM – Yürütme - 1. Cumhurbaşkanı” başlıkları altında 101- 137. Maddeler arasındadır.

Gelelim televizyonlardaki “Erdoğan istifa” sloganına.

Bu yasağın ya da tehdidin kaynağı RTÜK’tür.

Anayasa’nın, “Basın hürdür sansür edilemez” hükmüne aykırı faşist bir baskısıdır.

Ve Tele1 TV’ye el konulmasına ve kayyum atanması konusuna gelince demokrasi ve muhalefet açısından büyük bir tehdittir.

Özgür kanal olarak sadece SZC TV ve Halk TV kaldı muhalefet partilerine kapılarını açan.

Yarın seçim olsa muhalefet ve cumhurbaşkanları adaylarını seslerini nereden duyuracaklar?

Özgür kanallarını isleyen muhalif vatandaşların sayıları belli.

İktidar yanlısı yayın yapan TRT başta yandaş medyayı izleyen vatandaşların muhalefetin açıklamalarından haberi olmuyor ki.

Onlar iktidar sözcülerinin yalanlarından oluşan toz pembe Türkiye var zannediyorlar.

Muhalefet partilerinin liderlerini uyarıyorum.

Bugün sadece iki televizyon özgür ama yarın onları da bulamayabilirsiniz.

İktidar sadece özgür medyayı engellemiyor.

Muhalefetin sesini de kesiyor.

Farkında değil misiniz?

“Erdoğan istifa” sloganlarının neden engellendiğinin gerekçesini göremiyor musunuz?

Flash haber, Habertürk ve TEL1 TV’ye kayyum atanıp yandaş yapılarak muhalefetin sesini kesme kumpasıdır bunlar.

Oturun yarın hangi medya ile sesinizi duyuracağınızı kara kara düşünün.