Farkında olmadan paranızı kaybedebilirsiniz! Kredi kartı kullananlara şok uyarı

Değişen ekonomik dengeler ve artan hayat pahalılığı kredi kartı kullanımını da zorunlu hale getiriyor. Kredi kartına yönelen vatandaşlar aidat ödemeleri ile de karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar bu kapsamda alevlenen tartışmalar nedeniyle tüketicileri ekstrelerini düzenli olarak kontrol etmeleri konusunda uyardı.

Gündelik yaşantıda sık sık farklı ihtiyaçlar nedeniyle kredi kartı kullanımına yönelen vatandaşlar, kredi kartı aidatlarından şikayet ediyor. Son dönemlerde sıklıkla farklı kullanıcılar tarafından sosyal medyanın da gündemine taşınan konuyla ilgili uzmanlar da uyarılarda bulunuyor.

Türkiye’de kredi kartı kullanımının yaygınlaşması sebebiyle bir süredir kredi aidatları ve çeşitli kesintiler sık sık gündeme taşınıyor. Kredi aidatları ve çeşitli kesintiler kapsamında yargıya müracaat etmek de yeni bir durum değil. Bu kapsamda Tüketici Hakem Heyetleri ve Yargıtay’ın geçmişte verdiği kararlar, tüketicilerin haklı olduğunu ortaya koymuş olsa da bankaların bu uygulamaları sürdürmesi dikkat çekiyor.


Uzmanlar kredi kartı aidatlarının her yıl kartınıza yansıtıldığını ve itiraz edilmediği taktirde bu ücretin müşteriden alındığını belirterek bununla ilgili herhangi bir geri bildirim yapılmadığını belirterek, kredi kartı ekstrelerin mutlaka kontrol edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

