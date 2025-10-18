Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde A.B., isimli şahsın ‘hükümlü veya tutuklunun kaçması, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından’ 20 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.