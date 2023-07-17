Farklı Ülkelerde Filtre Kahve Nasıl Yapılır, Nasıl İçilir?

Cevabınız "Evet!" ise gerçek bir kahve tutkunu olmalısınız. Peki, filtre kahvenin farklı ülkelerde nasıl hazırlandığını biliyor musunuz? Meraklandıysanız gelin; dünyanın farklı yerlerinde, farklı şekillerde hazırlanan filtre kahve çeşitlerini birlikte keşfedelim.

Filtre Kahve Nasıl Demlenir?

Filtre kahvenin farklı ülkelerde nasıl yapıldığına geçmeden önce klasik filtre kahve tarifine bakalım! Filtre kahveyi French press, V60, moka pot ve filtre kahve makinesi gibi çeşitli ekipmanlarla demleyebilirsiniz. Biz bugün hemen her evde bulunması sebebiyle kahveyi French press'te nasıl hazırlayabileceğinizi anlattık. Diğer kahve türlerini hazırlarken bu tarif üzerinden ilerleyebilirsiniz:

l İçme suyunu kaynatın ve ocaktan aldıktan sonra iki dakika dinlendirin.

l French press'in içerisine filtre kahveyi koyun ve sıcak suyu kahvenin üzerine yavaş yavaş dökün.

l Kahveyi yedi dakika demledikten sonra press'leyin. İşte, bu kadar kolay!

Brezilya-Cafezinho

Cafezinho, dünya kahve üretiminin üçte birine hâkim olan Brezilya’nın ulusal içeceklerinden biri. Hatta Brezilya’da misafirperverliğin göstergesi olarak kabul edilir. “Küçük kahve” anlamına gelen cafezinho; kahve tiryakilerinin mutlaka denemesi gereken, lezzetli ve farklı bir alternatif.

Malzemeler:

l 4 yemek kaşığı filtre kahve

l 1 litre su

l 3-4 yemek kaşığı şeker

Yapılışı:

l Öncelikle suyu ve şekeri karıştırın, ardından şekerli suyu bir tencerede yüksek ateşte kaynatın.

l Kaynadıktan sonra karışımı ocaktan alıp French press'e koyun.

l Frech press'in içerisine filtre kahveyi ekleyin ve malzemeleri 20 saniye kadar karıştırın.

l Kahve karışımını filtreden geçirdikten sonra servis edin.

Finlandiya-Peynirli Kahve(Kaffeost)

Peynirli kahve fikri başta kulağa ilginç gelse de yılda neredeyse kişi başı 12 kilogram filtre kahve tüketen Finliler için vazgeçilmez içeceklerden biri. Sadece Finlandiya’da değil, İsveç kahve kültüründe de kendine özel bir yer edinen bu içecek gelenekselleşmiş lezzetler arasında bulunuyor. Peki, “kahve ve peynir” anlamına gelen kaffeost nasıl hazırlanıyor?

Malzemeler:

l Filtre kahve

l Leipajuusto adı verilen ekmek peyniri ya da hellim peyniri

Yapılışı:

l Ekmek peynirlerini küp küp doğrayın ve boş fincanın içerisine yerleştirin.

l Ardından French press'te taze demlenmiş filtre kahveyi yavaş yavaş peynirlerin üzerine dökün.

l Kahvenin sıcaklığıyla yumuşayan peynirler kahve aromasını içine çeker. Yaklaşık bir iki dakika içindeyse kahve içilebilir kıvama gelir. Kahveyi içtikten sonra peynirleri çatalla yiyebilirsiniz.

Avusturya-Melange Kahvesi

Avusturya, farklı kahve tarifleri ve bu kahvelere eklediği lezzetli aromalarla kahve severleri kendisine hayran bırakan bir ülke. Dünyaca bilinen bu meşhur lezzetlerden biri de Melange kahvesi.

Malzemeler:

l 2 yemek kaşığı filtre kahve

l 2 yemek kaşığı bal

l 1 su bardağı süt

l ¾ su bardağı içme suyu

Yapılışı:

l Filtre kahveyi French press'te hazırlayın, ardından buzdolabında 30 dakika kadar soğutun.

l Bir cezvede ısıttığınız sıcak sütü mikser veya süt köpürtücüyle köpürene kadar iyice çırpın.

l Kahve bardağına bal koyun. Üzerine sıcak sütü ve son olarak soğuk kahveyi ekleyin.

Vietnam-Yumurtalı Kahve

Dünyanın önde gelen kahve üreticilerinden Vietnam’a özgü yumurtalı kahve, aynı zamanda ülkenin geleneksel içeceklerinden biri. Özellikle Vietnam’ın başkenti Hanoi’de yapılan bu kahveye Vietnamlılar “càphêtrứng” diyor. Gelin, kahve tiryakilerinin merakını cezbeden yumurtalı kahve tarifine göz atalım:

Malzemeler:

l French press ayarında öğütülmüş filtre kahve

l 2 tatlı kaşığı toz şeker

l 2 adet yumurta sarısı

Yapılışı:

l Filtre kahveyi French press ile demleyin.

l Karıştırma kabının içerisine iki adet yumurta sarısını ve iki tatlı kaşığı toz şekeri koyun. Malzemeleri mikserin en düşük ayarında krema kıvamına ulaşana kadar 3-4 dakika boyunca çırpın.

l Hazırladığınız yumurtalı karışımı bardağın içine koyun. Üzerine, süzdüğünüz kahveyi yavaş yavaş ilave edin. Kahveniz servise hazır!

Siz de dünya lezzetlerini tatmak ve bu farklı tarifleri denemek istiyorsanız Tchibo’nun filtre kahve çeşitlerini ve fiyatlarını inceleyebilirsiniz. Enfes kokusuyla sizi kendine hayran bırakacak filtre kahvelerle tanışmak için tchibo.com.tr 'yi ya da Tchibo mağazalarını ziyaret edebilirsiniz.