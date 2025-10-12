Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda Faroe Adaları'nın sürpriz çıkışı Çekya karşısında da devam etti.

Karadağ'ı 4-0 yendikten sonra Çekya'yı da 2-1 mağlup eden Faroe Adaları evinde kazandığı üst üste iki maçla grupta 3. sırada yer alarak Dünya Kupası iddiasını sürdürdü.

Karşılaşmanın ardından Çekya basınında milli takıma yönelik 'Utanç tablosu' ifadeleriyle tepki manşetleri atılırken Fatih Terim iddiaları akıllara geldi.

iSport, Çekya Futbol Federasyonu'nun Faroe Adaları maçında alacağı sonuca göre Ivan Hasek ile yollarını ayırabileceğini ve yerine Fatih Terim'in getirilebileceğini yazmıştı.