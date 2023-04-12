Faruk Eczacıbaşı: Kupa Türkiye'de kalacak

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3-2 kaybettiği maçın rövanşında İtalya ekibi Igor Gorgonzola'yı 3-0 mağlup ederek finale yükselen Eczacıbaşı Dynavit'te yöneticiler, teknik heyet ve oyuncular, büyük mutluluk yaşadı. Kulüp başkanı Faruk Eczacıbaşı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"KUPA TÜRKİYE'DE KALACAK"

Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir maç oldu, hakikaten çok gururluyuz. İtalya'da heyecanlı bir maç olacak. İki Türk takımı arasında olacak. Umarım biz kazanırız. Tabii bunu diliyorum ama ne olursa olsun bu kupa Türkiye'de kalacak. Yine Türk takımı şampiyon olacak. Bu bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu

"HANGİSİ OLURSA"

Eczacıbaşı, finalde hangi takımla mücadele etmek istediğinin sorulması üzerine, "Ona bir şey diyemem. İkisi de bizim çok saygı duyduğumuz, çok güçlü rakipler. Dünyanın en güçlü birkaç takımından ikisi. Artık hangisi olursa." ifadelerini kullandı. (AA)