Futbol dünyası Faruk Koca’nın Ankaragücü Çaykur Rizespor maçında hakemlik yapan Halil Umut Meler’e yaptığı yumruklu saldırısıyla çalkalandı. Halil Umut Meler tedavi altına alınırken, Faruk Koca’nın alacağı ceza merak ediliyor. Peki, Faruk Koca kimdir? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ne kadar ceza alacak?

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşması 1-1 eşitlikle sona ererken bitiş düdüğüyle birlikte Hakem Halil Umut Meler saldırıya uğradı.

Olağanüstü toplantı yapan Türkiye Futbol Federasyonu ise tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.

FARUK KOCA NE CEZASI ALDI?

Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın alabileceği cezalar da belli oldu. Yaptığı eylemin karşılığı 3 yıllık hak mahrumiyeti cezası olan Faruk Koca, statü gereği 2 yılı aşan cezalar ömür boyu cezaya döndüğü için bir daha kulüp yöneticiliği yapamayacak.

Faruk Koca'nın alabileceği ceza, bununla da sınırlı kalmıyor. Hakemler devlet memuru statüsünde olduğu için Koca, ayrıca adli makamlarca yargılanacak.

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun gereğince Faruk Koca, 3 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

FARUK KOCA KİMDİR?

Faruk Koca 1964 yılında Ankara'nın Bala ilçesinde dünyaya geldi.

Lise mezunu olan Faruk Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde XXII. ve XXIII. Dönem Ankara Milletvekilli olarak görev aldı.

Evli ve dört çocuk babası olan Koca, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı olarak görev alıyor.

2021 yılında Ankaragücü'nde gerçekleştirilen olağan genel kurulda 1058 oyun 802'sini alan Faruk Koca, başkanlığa seçildi.