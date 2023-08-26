Faruk Koca'dan flaş Pelkas sözleri: İyi ki almamışız

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Fenerbahçe'den Hull City'e kiralanan ve sözleşmesi sona erdikten sonra Başakşehir'e transfer olan Pelkas ile ilgili şaşırtan bir açıklama geldi.

Pelkas, Başakşehir'e transfer olmadan önce Ankaragücü ile görüşmüş, ancak transfer yapılmamıştı.

TRT Spor'a konuşan Faruk Koca, Dimitris Pelkas ile ilgili açıklama yaptı.

Faruk Koca, 'İyi ki Pelkas'ı almamışız' ifadelerini kullanırken, "Hiçbir futbolcu, hiçbir hoca ve başkan Ankaragücü’nden büyük değildir. Bizi tercih etmeyeni biz de istemeyiz" dedi.

Başakşehir ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan 29 yaşındaki Dimitris Pelkas, Turuncu-Lacivertlilerle 2 maça çıkarken skor katkısı üretemedi.