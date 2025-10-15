"Diriliş Ertuğrul", "Ramo", gibi birbirinden başarılı projelerde yer alan güzel oyuncu Esra Bilgiç, uzun bir süredir Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu Faruk Sabancı ile aşk yaşıyor.

33. YAŞINI MİLANO’DA KUTLADI

Esra Bilgiç, 33'üncü yaşını DJ sevgilisi Faruk Sabancı ile Milano'da kutladı. Sabancı, paylaştığı fotoğrafla aşkını ilan etti.

Güzel oyuncu Bilgiç 33'üncü yaşına girdi. Sabancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevgilisinin doğum gününü romantik bir mesajla kutladı.

Aynalı bir fotoğraf karesini paylaşan Sabancı, "İyi ki doğdun aşkım" notunu düştü.