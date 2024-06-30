Fas kraliçesi 78 yaşında öldü

Fas'ın MAP Haber Ajansı ölüm haberini "Büyük bir üzüntü ve derin bir kederle, Prenses Lalla Latife'nın Cumartesi günü vefat ettiğini duyuruyoruz" şeklinde geçti.

Kralın annesinin Kuzey Afrika ülkesinde hiçbir resmi sorumluluğu bulunmuyordu ve kamu görevlerinde bulunmuyordu. Batı basınında yer alan haberlerde, kocasının 1999 yılında ölmesinin ardından kralın güvenlik şefiyle evlendiği ve zamanının çoğunu Fas ile Fransa arasında geçirdiği belirtildi.

Prensesin oğlu VI. Muhammed, babasının Temmuz 1999'de ölmesi üzerine tahta çıkmıştı.

Prenses Lalla Latife'nin gerçek adı Latife Amazoun'dur. 1946 yılında doğan Fas Krallığı'nda önemli bir sima idi. Amazigh kökenli prenses Fas'ın köklü ve saygın bir ailesine mensuptu. Hayatı, geleneksel değerlere bağlılık ve ülkesine ve kraliyet ailesine adanmışlıkla karakterize edilmiştir. Prenses, özellikle aile ve kadın alanında çok önemli çabalarda bulunmuştu.

Lalla Latifa Amahzoun, hayatı boyunca Fas kraliyet ailesinin gelenek ve göreneklerini korumaya hevesliydi. Ayrıca, ulusal ve insani değerlere ve İslam dininin kurallarına uyma konusunda Faslı kadınlar için bir rol modeldi.

KRALİYET SARAYI RESMİ SÖZCÜSÜ'NÜN AÇIKLAMASI

"Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Salat ve selam Peygamber Efendimize, Akrabalarına ve Yakınlarına olsun.

Merhum Kral II. Hasan eşi, Kral VI'Muhammed nın annesi Prenses Lalla Latifa'nın 22 Zilhicce 1445 yani 29 Haziran 2024 Cumartesi günü vefat ettiğini büyük bir üzüntü ve derin bir hüzünle duyuruyoruö.

Acı kaybın yasını tutarken, Yüce Tanrı'dan merhumeye sonsuz merhametini göstermesini, onu cennetine almasını ve Kralımız VI. Muhammed'e uzun ömürler vermesini diliyoruz. Allah onu korusun ve yüceliğini daim kılsın. Biz Allah'a aitiz ve elbette O'na döneceğiz.''