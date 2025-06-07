Fas Kralı'ndan bayram affı: 1.526 mahkûm serbest bırakıldı

Fas’ta Kurban Bayramı vesilesiyle Kral 6. Muhammed’in imzasıyla toplam 1.526 kişiyi kapsayan geniş çaplı bir af kararı yürürlüğe girdi. Fas Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi açıklamaya göre, affedilenler arasında farklı suçlardan hüküm giymiş mahkûmların yanı sıra, radikal ideolojilerle bağlantılı 15 tutuklu da yer alıyor.

Adalet Bakanlığı’nın Rabat’ta yaptığı açıklamada, 1.305 kişinin cezaevinde bulunduğu ve bu kişilere tam ya da kısmi ceza indirimi sağlandığı ifade edildi. Bu kapsamda 72 mahkûmun kalan cezaları tamamen silinirken, 1.229 kişi ise ceza indirimi aldı. Ayrıca, ömür boyu hapis cezası almış dört kişinin cezaları süreli hapis cezasına çevrildi.

Serbest durumda olan 206 kişi de af kapsamına alındı. Bu kişilerden 71’i, aldıkları hapis cezalarının tamamından ya da kalan kısmından muaf tutulurken, 115 kişi ise ödemekle yükümlü oldukları para cezalarından affedildi. Bazı hükümlülere de hem hapis hem para cezasını kapsayan karışık cezalar konusunda esneklik tanındı.

Özellikle dikkat çeken bir diğer husus ise, terörle bağlantılı suçlardan dolayı hüküm giymiş 15 kişinin de affa dahil edilmesi oldu. Bakanlık, bu kişilerin Fas’ın temel değerlerine bağlılıklarını ifade ettiklerini, aşırıcılığı reddettiklerini ve ideolojik tutumlarını gözden geçirdiklerini bildirdi. Bu kişilerden beşi, hem hapis hem para cezasının kalan kısmından muaf tutulurken, on kişi yalnızca hapis cezasında indirime tabi tutuldu.

Fas Adalet Bakanlığı, kararın bayramın birlik ve bağışlama ruhunu yansıtmakla birlikte, toplumsal barış ve yeniden bütünleşme sürecine de katkı sunma amacı taşıdığını vurguladı. Açıklama, Kral 6. Muhammed ve ailesine sağlık ve esenlik dilekleriyle sona erdi.