Fas Merkez Bankası faiz oranınını indirdi

Fas Merkez Bankası, 2025 yılı Mart ayında gerçekleştirdiği toplantısında, politika faiz oranını %2.5’ten %2.25’e indirdi. Bu adım, borçlanma maliyetlerini 2022 seviyelerine geri getirirken, geçen yıl yapılan benzer faiz indirimlerinin bir devamı niteliği taşıyor. Banka, faiz indiriminin ekonomiye olan etkilerini dengeleyebilmek amacıyla, enflasyonun önümüzdeki iki yıl boyunca %2 civarında kalacağını öngörüyor. Bununla birlikte, enflasyonun Ocak ayında %2’ye yükselmesinin ardından, 2024 Aralık ayında %0.7 seviyesinde olan enflasyon oranının arttığı gözlemlendi.

EKONOMİK BÜYÜME VE İSTİHDAM BEKLENTİLERİ

Fas ekonomisinin 2025 yılı için büyüme oranının %3.9 olması bekleniyor. Bu oran, 2024 yılında beklenen yaklaşık %3.2’lik büyümeden daha yüksek bir seviyeye işaret ediyor. 2026 yılında ise Fas ekonomisinin büyümesinin %4.2 seviyesine ulaşması öngörülüyor. Ekonomik büyümenin yanı sıra, Merkez Bankası'nın politika faizinde yaptığı değişiklikle birlikte, iş gücü piyasasında da iyileşmeler bekleniyor. Bu gelişme, özellikle istihdam yaratma konusunda olumlu bir etki yaratabilir.

KÜÇÜK İŞLETMELERE DESTEK PROGRAMI

Fas Merkez Bankası, çok küçük işletmelerin bankalardan daha uygun şartlarla finansman alabilmesi için yeni bir program başlatacaklarını duyurdu. Bu program, katılan bankaların faiz oranlarını %2.25 seviyesinden %2'ye çekmelerini sağlayacak ve özellikle küçük ölçekli işletmelere yönelik bankacılık hizmetlerinin güçlendirilmesi hedeflenecek. Programın temel amacı, küçük işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırarak ekonomik büyüme sürecine katkı sağlamak.

FAS EKONOMİSİ İÇİN UMUT VERİCİ GELİŞMELER

Fas’taki faiz indirimleri ve ekonomik büyüme tahminleri, ülkenin maliye politikalarını daha da etkili hale getirebilir. Faiz oranlarındaki indirimlerin, ticaret ve iç talep üzerindeki etkileri, ülke ekonomisinin genel sağlığına katkı sunabilir. Küçük işletmelere yönelik teşvikler de, yerel ekonomiyi canlandırma ve istihdam yaratma potansiyeli taşıyor.