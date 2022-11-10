Saiss de Dünya Kupası'nda: Fas'ın kadrosu açıklandı

Katar'da yapılacak 2022 Dünya Kupası'na katılacak olan Fas'ın kadrosu belli oldu.
Kadroya Beşiktaş'ta forma giyen Romain Saiss de alındı.
Fas Milli Takımı kadrosundaki futbolcular şunlar:
Katar'da yapılacak 2022 Dünya Kupası'na katılacak olan Fas'ın kadrosu belli oldu.
Kadroya Beşiktaş'ta forma giyen Romain Saiss de alındı.
Fas Milli Takımı kadrosundaki futbolcular şunlar:
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