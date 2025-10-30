BMGK, Sudan’ın Faşir kentindeki çatışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.HDK’nin sivillere yönelik “yargısız infazlar” ve “keyfi gözaltılar” gibi eylemleri ile Faşir’deki saldırıları kınayan açıklamada, BMGK’nin “büyük çaplı vahşetlerin, özellikle etnik temelli saldırıların” artmasından endişe ettiği ifade edildi.HDK’nin Faşir kuşatmasını sonlandırmasını ve çatışmalara hemen son vermesini isteyen Konsey, kararların “ivedilikle uygulanması” çağrısında bulundu; ülkede artan şiddet nedeniyle “derin endişe” duyulduğu vurgulandı.Açıklamada, faillerin hesap vermesi gerektiği belirtilerek, “BMGK üyeleri, Sudan’daki tüm taraflara uluslararası hukukla uyumlu biçimde güvenli ve engelsiz insani erişime izin vermeleri, sivilleri koruma ve kentten kaçmaya çalışanlara güvenli geçiş sağlama çağrısında bulundu.” ifadeleri kullanıldı.Ayrıca, HDK’nin kontrol ettiği bölgelerde “paralel bir yönetim” kurma girişimlerinin reddedildiği ifade edildi.Sudan’daki Çatışmalar ve HDK İhlalleriSudan, 15 Nisan 2023’ten bu yana ordu ile dış destekli HDK arasında yoğun çatışmalara sahne oluyor.Darfur’un en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmalar sonrası büyük ölçüde HDK’nin kontrolüne geçti.On binlerce kişinin kaçtığı kentte, HDK’nin sivilleri zorla yerinden etmesi ve silahsız kişilere öldürme ve işkence yapması, HDK mensuplarının paylaştığı videolarda ortaya çıktı.