İzmir Barosu’nun; CHP milletvekili Av. Mahmut Tanal, Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Av. Bahar Gültekin Candemir, İzmir Barosu Başkanı Av. Sefa Yılmaz ve İstanbul Barosu Başkanı Av. Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu’nun katılımı ile düzenlediği, “Faşizmin Hedefinde; Barolar ve Avukatlar” konferansını izledim.

İzmir Barosu’nun avukatları ile hukuk fakültelerinin öğrencileri geniş katılım gösterince salonda ayakta duracak yer kalmadı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay konferansı sonuna kadar izledi.

Önce şunu vurgulayayım.

CHP’nin aktif eylemleri ile dikkat çeken Mahmut Tanal salona girince öyle bir alkış koptu ki hiç şaşırmadım.

Sorular bölümünde bir kadın avukat Tanal’a dedi ki;

“Öyle muhalefet yapıyorsunuz ki; klonlama ile 10-15 Mahmut Tanal yaratmak lazım.”

İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz açış konuşmasında dedi ki;

"Faşizmin artık sağanak yağışa dönüştüğü süreci yaşıyoruz. Direnme zamanıdır. Olağanüstü zamanlarda faşizmin şiddetinin her türlüsünü adliyelerde, cezaevlerinde, hastanelerde gördük. Hukuksal şiddetin varlığını yadsımıyoruz. Tabi ki direniyoruz, mücadele ediyoruz.”

İstanbul Barosu Başkanı Av. Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu dedi ki;

“2017'de bir kopma oldu. Bir tür reddi miras oldu. 2017 anayasa değişikliğini Cumhuriyet anayasacılığın sonu olarak değerlendirebiliriz.

200 yıllık demokratikleşme yönündeki birikimin, mirasın reddi olarak görülebilir.

Yasama, yargı aynı doğrultuda karar veriyor. Ancak savunma direniyor.

Acaba sav mı korktu yoksa savı güdümü altında almaya çalışan siyaset mi korktu? Korku çok büyük, oysa biz hukuk yoluyla demokrasi demiştik.”