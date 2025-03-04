Faslı kadını polis yalanıyla dolandırdılar! O şüpheliler yakalandı

Güngören'de yaşayan Fas uyruklu ev hanımı F.Z.E.A., polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından dolandırıldığı şikayetiyle 6 Ocak 2025 tarihinde emniyete başvurdu. Polis merkezinde ifade veren F.Z.E.A., "Beni telefonla aradılar. Banka hesaplarımın terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söylediler. Kontrol için evdeki tüm paraları ve ziynet eşyalarını kendilerine teslim etmem gerektiğini söylediler. Eğer vermezsem sınır dışı edeceklerini belirttiler. Onlara inandım. Kapıya gelen bir kişiye para ve ziynet eşyaları bir poşete koyarak teslim ettim" dedi.

F.Z.E.A.'nın içinde 7 bin 130 dolar, 200 euro, 140 dirhem, bin 780 mısır parası ve altın ziynet eşyalarını bir poşet içinde kapıdan teslim ettiği belirlendi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yürüttükleri soruşturma kapsamında şüphelilerin kimliklerini tespit ederek Eyüpsultan'da belirledikleri bir adrese baskın yaptı. Baskın sırasında evde bulunan M.G. (25) ile İ.Ç. (28) gözaltına alındı. Evde yapılan aramada Glock marka tabanca ile mermiler ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerin kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.