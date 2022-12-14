Beşiktaş'ın yıldızına Dünya Kupası şoku

2022 Dünya Kupası'nda oynanan Fransa-Fas maçından Beşiktaş'a kötü haber geldi.
Sakat olmasına rağmen Fransa karşısında sahaya çıkan Saiss, sadece 20 dakika oyunda kalabildi.
Karşılaşmaya ilk onbirde başlayan Saiss, 20. dakikada sakatlığı tekrarlayınca oyundan alındı.
Fas'ta sakatlığı bulunan Romain Saiss, 21. dakikada oyundan çıktı.
Saiss, sahayı sekerek terk etti.
mallah, Saiss'in yerine oyuna dahil oldu.
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