Faslılar, Portekiz galibiyetini Beyoğlu’nda kutladı

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nın sürpriz takımı Fas’ın büyük başarısı devam ediyor. İspanya’nın ardından Portekiz’i mağlup eden Fas, Dünya Kupası’nda yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu. Fas, yarı finalde Fransa ile karşılaşacak.

Bütün futbol otoritelerini şaşırtarak yarı finale çıkan Fas’ın başarısı büyük takdir topladı. Fas’ın Portekiz galibiyeti sonrası İstanbul’da dikkat çeken anlar yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan videoda Faslı bir grup Beyoğlu’nda yarı finali kutladığı görüldü. Kalabalık grubun Fas ve Filistin bayrakları ile kutlama yaptı.