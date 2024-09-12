Fas’ta İlk M Çiçeği vakası tespit edildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, küresel sağlık alarmının başlangıcından bu yana uygulanan sağlık protokolleri çerçevesinde, Marakeş şehrindeki bir tıp merkezinde tedavi gören hastanın M çiçeği virüsü taşıdığı bildirildi. Hastanın sağlık durumunun stabil olduğu ve gerekli tedavinin uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, sağlık ekiplerinin ulusal ve uluslararası sağlık standartlarına uygun olarak izolasyon işlemlerini başlattığı ve temaslılar üzerinde epidemiyolojik araştırmalar yürütüldüğü ifade edildi. Henüz herhangi bir semptom göstermeyen temaslıların izlenmeye devam ettiği kaydedildi.

M çiçeği virüsü, kemirgen hayvanlardan veya enfekte bireylerden bulaşabiliyor. Virüs, vücut döküntülerine dokunmak, bulaşmış eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek yoluyla yayılabiliyor. Belirtiler, virüs kapıldıktan sonra 5 ila 21 gün içinde ortaya çıkıyor ve genellikle yüksek ateş, baş ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Tedavi, antiviral ilaçlarla yapılırken, vakaların çoğu hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde iyileşiyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2022’de “maymun çiçeği hastalığı” olarak bilinen bu hastalığı “mpox” olarak yeniden adlandırmıştı ve 14 Ağustos’ta “uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu” olarak ilan etmişti.