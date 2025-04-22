Fas'ta mart ayı enflasyonu belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Fas'ta mart ayı enflasyonu belli oldu

Fas'ta enflasyon mart ayında yüzde 1,6’ya gerileyerek aralık 2024’ten bu yana en düşük seviyeye indi.

Fas’ta yıllık enflasyon oranı mart 2025’te yüzde 1,6’ya düşerek şubat ayında görülen yüzde 2,6’lık 15 aylık zirvenin ardından önemli bir yavaşlama gösterdi. Bu oran, son üç ayın en düşük enflasyon seviyesi olarak kaydedildi. Gıda ve alkolsüz içecek fiyatları yüzde 2,3 artışla son üç ayın en ılımlı seviyesine geriledi. Şubatta bu oran yüzde 4,7 idi.

Giyim ve ayakkabı fiyatlarındaki artış yüzde 1 seviyesinde kalırken, çeşitli mal ve hizmetlerdeki fiyat artışı yüzde 1,7’ye, alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde ise yüzde 2,3’e düştü. Ulaştırma sektörü maliyetlerinde düşüş hız kazandı; şubat ayında yüzde -1,7 olan azalma, martta yüzde -2,4’e çıktı. Kültür ve eğlence harcamaları da yüzde -0,5 ile geriledi.

Aylık bazda tüketici fiyatları ise yüzde 0,3 oranında azaldı. Bu, son üç ay içindeki ilk düşüş olarak dikkat çekti. Şubat ayında ise fiyatlar yüzde 0,3 oranında artış göstermişti. Ekonomistler, fiyat baskılarındaki bu hafiflemeyi, özellikle ulaşım ve temel gıda sektörlerindeki istikrarla ilişkilendiriyor.

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