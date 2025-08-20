Fas'ta Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı

Fas Yüksek Planlama Komitesi (HCP), Temmuz 2025'e ait enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, yıllık enflasyon oranı bir önceki ay olan Haziran'daki %0,4 seviyesinden %0,5'e yükseldi. Bu artış, özellikle gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarındaki %0,9'luk artıştan kaynaklandı ve son dört ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEK FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

Gıda ve alkolsüz içecekler, Temmuz ayında en belirgin fiyat artışını gösteren kategori oldu. Bu gruptaki fiyatlar, Haziran'a göre %0,9 oranında arttı. Et fiyatları %4,0, balık ve deniz ürünleri %3,9, meyve %1,3, kahve, çay ve kakao ise %1,8 oranında yükseldi. Öte yandan, yağlar ve yağlı tohumlar %1,6, sebzeler %0,6 ve ekmek ve tahıllar %0,4 oranında fiyat düşüşü yaşadı.

DİĞER HARCAMA GRUPLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Diğer harcama gruplarında da fiyat değişiklikleri gözlemlendi. Mobilya ve ev eşyaları fiyatları %0,8 artarken, alkollü içecekler ve tütün ürünleri %3,5 oranında yükseldi. Konut ve hizmetler, giyim ve ayakkabı, sağlık ve eğitim gibi temel harcama gruplarında ise fiyat artışları daha sınırlı kaldı. Konut ve hizmetler %0,6, giyim ve ayakkabı %0,7, sağlık %0,2 ve eğitim %2,3 oranında arttı.

ULAŞIM VE OTEL-RESTORAN SEKTÖRÜNDEKİ FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİ

Ulaşım sektörü, Temmuz ayında fiyat düşüşü yaşadı. Ulaşım fiyatları, Haziran ayındaki %3,4'lük düşüşün ardından %2,9 oranında azaldı. Otel ve restoran hizmetlerinde ise fiyatlar %3,4 oranında gerileyerek, önceki ayki %3,8'lik artışın tersine bir eğilim gösterdi.

AYLIK TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) DEĞİŞİMİ

Aylık bazda ise Temmuz ayında TÜFE, Haziran ayındaki %0,4'lük artışın ardından %0,1 oranında azaldı. Bu, yıllık enflasyon oranındaki artışa rağmen, aylık bazda fiyatların genel olarak istikrarlı seyrettiğini gösteriyor.

BEKLENTİLER NELER?

Temmuz 2025 itibarıyla Fas ekonomisinde enflasyon oranı, Haziran'a göre hafif bir artış gösterdi. Gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarındaki yükseliş, enflasyonun ana itici gücü oldu. Diğer harcama gruplarında ise fiyat artışları daha sınırlı kaldı. Aylık bazda ise fiyatlar genel olarak istikrarlı bir seyir izledi. Bu veriler, Fas ekonomisinin genel olarak düşük enflasyon ortamını sürdürdüğünü, ancak gıda fiyatlarındaki artışın hanehalkı bütçeleri üzerinde baskı oluşturabileceğini gösteriyor.