Fas'tan Afro-Atlantik hamlesi: Afrika'nın denizcilik vizyonu yeniden şekilleniyor

Fas Kralı VI. Muhammed, Nice'te sona eren Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı'nda önemli bir mesaj yayımladı. Kral VI. Muhammed'in Prenses Lalla Hasnaa aracılığıyla okunan mesajı, Afrika kıtasının Atlantik cephesine sahip çıkmasını ve burayı bir kalkınma ve refah alanına dönüştürmesini vurguladı. Bu stratejik vizyon, özellikle Atlantik kıyısında yer alan 23 Afrika ülkesi tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

YENİ BİR "MARE NOSTRUM AFRO-ATLANTİK" VİZYONU

Rabat V. Muhammed Üniversitesi Deniz Hukuku Profesörü Miloud Loukili, Kral VI. Muhammed'in bu vizyonunu "gerçek bir Afro-Atlantik 'Mare Nostrum'" olarak tanımladı. Loukili, bu yaklaşımın, Afrika ülkeleri ile Atlantik arasındaki ilişkilerde yeni bir okuma biçimi sunan olağanüstü bir "kraliyet savunuculuğu" olduğunu belirtti. Loukili'ye göre, "Savaşın, popülizmin ve ne yazık ki nefret söylemlerinin geri döndüğü dünyamızda, Majestelerinin bu bölgesinden bilge bir ses yükseliyor; enerjileri bir araya getirme ve ortak kullanma çağrısı yapıyor."

ATLANTİK AFRİKA ÜLKELERİ İÇİN YENİ FIRSATLAR

Faslı deniz hukuku uzmanı Loukili, bu girişimin Atlantik kıyısındaki Afrika ülkeleri için çok yönlü faydalar sağlayacağını ifade etti. Loukili, Atlantik'in daha önce Batı ülkelerinin tekelinde olduğunu, ancak artık Kral VI. Muhammed için gerçek bir kalkınma aracı olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Bu strateji, bölgedeki bol deniz ürünleri kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak Atlantik kıyısındaki ülkelerin kalkınma hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak.

Ancak Loukili, aşırı avlanma, yasa dışı balıkçılık, kirlilik, ulusötesi suçlar, korsanlık ve terörizm gibi üçüncü ülkeler tarafından bölgeye verilen zararlara dikkat çekti. Bu engelleri aşmak için Kral, Atlantik'teki Afrika ülkeleri arasında küresel bir işbirliği vizyonu önerdi.

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SAHRA VE İÇ BÖLGE ÜLKELERİ İÇİN ÇIKIŞ KAPISI

Loukili'ye göre, bu vizyonu benzersiz kılan şey, dayanışma karakteri ve iç bölgelerdeki ülkelere, Sahel ülkelerine ve denize kıyısı olmayan uluslara yönelik derin ve kalıcı bir taahhüt çağrısıdır. Kral VI. Muhammed, Çad, Nijer, Burkina Faso ve Mali gibi bu ülkelerin Atlantik'e erişimini garanti altına alacak büyük bir projeyi hayata geçirmeyi önerdi.

Gözlemciler, Dakhla Limanı'nın inşasının tamamlanmasıyla bu kraliyet girişiminin ciddi ve uygulanabilir bir yaklaşım olduğunu belirtiyor. Miloud Loukili, Dakhla Limanı'nın lojistik boyutu, yollar, iletişim ve ilgili tüm faaliyetleri içeren entegre bir çıkış noktası sunacağını ifade etti. Loukili, bu vizyonun hem ileriye dönük hem de son derece gerçekçi olduğunu, denizin bir kalkınma vektörü olması gerektiğini ve Afrika Birliği'nin 2063 Gündemi ile mükemmel bir uyum içinde olduğunu vurguladı. Bu girişim, Afrika'nın ekonomik bağımsızlığını güçlendirerek ve bölgesel işbirliğini teşvik ederek kıtanın geleceğinde önemli bir rol oynayabilir.