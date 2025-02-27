Fas'tan kurban bayramı için 'iptal' kararı! Kurban kesilmeyecek

Kral 6. Muhammed'in bu yıl kurban kesilmemesi konusuna ilişkin halka yönelik mesajı, Fas Din İşleri ve Vakıflar Bakanı Ahmed et-Tevfik tarafından devlet televizyonunda okundu.

Kral 6. Muhammed'in mesajında, ülkede iklimsel ve ekonomik zorluklar yaşandığı, bu durumun hayvan varlığında önemli düşüşlere yol açtığı belirtildi.

Mesajda, bu bağlamda kurban kesmenin imkan dahilinde yerine getirilmesi gereken kuvvetli bir sünnet olduğu dile getirilerek, mevcut zorluklar altında bu ibadetin yerine getirilmesinin özellikle dar gelirli halk kesimleri için büyük bir külfet oluşturabileceğine işaret edildi.

Ülke yönetimi olarak üzerlerine düşen sorumluluk gereği ve dini vecibelerin kolaylaştırılması hususundaki yükümlülük doğrultusunda halka bu yıl kurban kesmekten feragat etmeleri çağrısında bulunulan mesajda, bu ibadeti Fas halkı adına Kral 6. Muhammed'in yerine getireceği belirtildi.

Mesajda ayrıca Kurban Bayramı'nın her zamanki manevi anlamlarıyla ve gereklilikleriyle kutlanacağı dile getirildi.

Fas'ta kurban kesme ibadetinden feragat edilmesi daha önce 3 defa daha yaşanmıştı. 1963, 1981 ve 1996 yıllarında halktan kurban kesmekten feragat edilmesi istenmişti.