Fas'tan Miami çıkartması

Florida’nın Miami kentinde, Fas Krallığı yeni bir başkonsolosluk açarak Amerika’nın güneyindeki yaklaşık yirmi eyalete yayılmış Fas kökenli topluluğuna doğrudan ulaşmayı amaçladı. Açılış törenine ABD’li yetkililer, yerel yöneticiler ve bölgedeki Faslılar katıldı.

Fas’ın Washington Büyükelçisi Youssef Amrani, açılışta yaptığı konuşmada, bu adımın Fas’ın yurtdışındaki vatandaşlarına duyduğu güçlü bağlılığı gösterdiğini vurguladı. Amrani, Miami’deki yeni yapının sadece idari bir merkez değil, aynı zamanda “vatandaşlarla dayanışma sembolü” olduğunu belirtti.

Konsolos Chafika El Habti ise, yeni ofisin dijital altyapısı sayesinde hizmetlerin hızlanacağını söyledi. El Habti, konsolosluğun yetki alanının Florida’dan Kaliforniya’ya kadar uzandığını ve dijitalleşmenin bu geniş bölgeye erişimi kolaylaştıracağını ifade etti.

Miami Belediye Başkanı Francis Suarez’in de katıldığı törende, konsolosluğun Latin Amerika ile Fas arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerde önemli bir köprü görevi göreceği vurgulandı.