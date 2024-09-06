Fasulyeyi ıslatırken içine 1 tane doğrayın, ne dağılıyor ne de gaz yapıyor

Bu püf noktaları sayesinde fasulyeleriniz hem dağılmaz hem de sindirim sorunu yaşatmaz.

Kuru fasulye Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında ilk sıralarda gelir. Hem sağlıklı hem de lezzetli olan fasulyeyi yaparken bazı püf noktaları bulunur. İşte, uygulayacağınız bu püf nokta ile fasulyeleriniz ne dağılacak ne de gaz yapacak…

Türk mutfağındaki birçok yemek lezzetiyle nam salmıştır. Bu yemekler arasında belki de ilk sıralarda gelen kuru fasulye vazgeçilmezler arasında yer alır.

Pilavın yanına yapılan sulu yemekler arasında yer alan ve çoğu kişinin severek tükettiği kuru fasulye dağılma sorunuyla sizi karşı karşıya bırakabilir.

Dağılma sorunun yanında çoğu kişide gaz sorununa da neden olabilen bu yemek bazı püf noktalar uygulandığında ne gaz yapıyor ne de dağılma sorunu yaşatıyor. Fasulyeyi ıslatırken içine doğrayacağınız 1 adet o sebzeyle maziye uğurlayacaksınız.

İçine 1 tane doğrayın…

Fasulye pişirirken gaz sorunu ve dağılma sorununu önlemek için farklı doğal yöntemler bulunur. Bu yöntemler arasında en etkili olanı ise fasulyeyi ıslatırken içine bir adet salatalık doğramaktır.

Salatalık kullanarak deneyebileceğiniz ilk yöntem bakliyatları pişirmeden önce suda bekletirken dilimlenmiş salatalık eklemektir. Bu yöntemle fasulyenin gazını alacak ve dağılmasını engelleyebilecek ayrıca fasulyenin içindeki şekerlerin bir kısmını dışarı çekebileceksiniz.

Ayrıca söz konusu bu yöntemi yalnızca ıslatma sırasında değil aynı zamanda haşlama sırasında da uygulayabilirsiniz.