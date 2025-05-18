Fatih Akın: Türkiye'yi artık mafya yönetiyor, tutuklanmaktan korkuyorum

Hamburg doğumlu yönetmen Fatih Akın, yeni filmi "Amrun"un Cannes Film Festivali'ndeki prömiyerinin ardından Fransız haber ajansı AFP’ye konuştu.

"AYŞE BARIM APOLİTİK VE MASUM BİRİ"

Deutsche Welle'nin haberine göre Fatih Akın, menajeri Ayşe Barım'ın Türkiye'de tutuklanmasına tepki göstererek, “Barım tamamen apolitik ve masum, aktivist olmaktan çok uzak biri. O bir menajer, bir yetenek ajansı sahibi ve neoliberal bir kapitalist” dedi.

"TÜRKİYE ARTIK MAFYALAR TARAFINDAN YÖNETİLİYOR"

Hakkında bir yakalama kararı bulunmadığını belirten Akın, Türkiye'nin artık “mafyalar” tarafından yönetildiğini ve ülkede her şeyin mümkün olabileceğini söyledi.

"ERDOĞAN'I DEVİRMEKLE SUÇLANABİLİRİM"

Bazı siyasetçilerin iktidarda kalmak için savaş çıkarmaktan bile çekinmeyeceğini savunan Akın, savcıların kendisini Erdoğan'ı devirmeye çalışmakla suçlamasından endişe ettiğini ifade etti.

AYŞE BARIM’A 30 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Türkiye’de birçok sanatçının menajerliğini yapan Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemleri nedeniyle “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla yargılanıyor. Şirketine bağlı oyuncuları eylemlere katılmaya zorladığı öne sürülen Barım, 28 Ocak’tan beri tutuklu ve 7 Temmuz’da ilk kez hâkim karşısına çıkacak.