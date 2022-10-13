﻿Yeni takımında davul zurnayla karşılandı: Fatih Akyel teknik direktör oldu

Eski milli futbolcu Fatih Akyel, Kırklareli Süper Amatör Ligi ekiplerinden Lüleburgazspor'un teknik direktörlüğüne getirildi.
Lüleburgaz 8 Kasım Stadyumu'nda davul zurnayla karşılanan Akyel, 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Törene Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Lüleburgazspor Başkanı Özgür Kaya, Kırklareli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hasan Başdemir ile taraftarlar katıldı.
İmza töreninin ardından futbolcularla tanışan Akyel, Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde incelemede bulundu.
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