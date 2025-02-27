Fatih Altaylı, 12 Şubat'tan beri kayıp olan Bakan'ı açıkladı! Bu yazı Ankara'yı sallayacak...

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, kendi internet sayfasındaki ‘Neredesin Mehmet Bey’ başlıklı köşe yazısında 12 Şubat'tan beri kayıp olan Bakan'ı paylaştı. Altaylı, “Hazine ve Maliye Bakanımız, Şubat ayının 8’inde TV 100’de bir programa katılmış, ardından son olarak 12 Şubat’ta Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Dünya Hükümetler Zirvesi’ne gitmiş. Bir daha duyan yok” ifadelerini kullandı.

“O SİYASETÇİNİN ADI MEHMET ŞİMŞEK”

Bir süredir ortalıkta görülmeyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek için ünlü gazeteci Fatih Altaylı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Altaylı, ‘Neredesin Mehmet Bey’ başlıklı köşe yazısında Şubat ayının 8’inden beri ortalıkta olmayan Bakanı şu sözlerle açıkladı:

“Herkes Devlet Bahçeli’nin nerelerde olduğunu merak ederken ben bir başka siyasetçinin ortalarda görünmemesine takılmış vaziyetteyim. O siyasetçinin adı Mehmet Şimşek. Reisi Cumhurumuz tarafından kürsülerde yuhalatılıp, hain ilan edildikten sonra, yine Cumhurbaşkanımız tarafından yalvar yakar ekonominin başına getirilen Mehmet Şimşek de Devlet Bahçeli gibi uzunca bir süredir görüntü vermiyor. Hazine ve Maliye Bakanımız, Şubat ayının 8’inde TV 100’de bir programa katılmış, ardından son olarak 12 Şubat’ta Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Dünya Hükümetler Zirvesi’ne gitmiş. Bir daha duyan yok”

"MEHMET ŞİMŞEK’İN YOKLUĞUNU ÇOK MERAK EDİYORUM"

TÜSİAD Başkanı ve YİK Başkanı’nın gözaltına alınması ile ekonomiyi sert etkilemesine de değinen Altaylı, “TÜSİAD Başkanı gözaltına alınıp yargı karşısına çıkarıldı, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı ve aynı zamanda Körfez Sermayesi’nin Türkiye’deki en büyük yatırımı QNB’nin yönetim kurulu başkanı Ömer Aras da aynı şekilde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bunun borsa ve döviz üzerinde etkileri anında görülmeye başlandı. Ve Türkiye’nin ekonomiden ve maliyeden sorumlu bakanından ses seda yok. Olumlu veya olumsuz. Tek kelime bile etmedi. Emin olun ben Devlet Bahçeli’nin nerede olduğunu, ne durumda olduğunu hiç ama hiç merak etmiyorum. Ama Mehmet Şimşek’in yokluğunu çok merak ediyorum” ifadelerini kullandı.

TÜSİAD’TA NELER OLMUŞTU?

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) bugün olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. TÜSİAD'ın sunumu 'Politik hayatta olağanüstü olaylar' başlıklı slaytla başladı.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras konuşmasında da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılması, 'tekelleşme' iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı eylemlerinden tutuklanması, HALK TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, tutuklanması ve ordudan ihraç edilen genç teğmenlere değindi. Slaytta politikacıların, iş insanlarının ve gazetecilerin sorgulanıp tutuklandıkları belirtildi.

Sunumda Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından kılıçlı yemin eden ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyen teğmenlerin TSK'dan ihraç edilmesine de yer verilmesi dikkat çekti. Olağanüstü olayların toplumda endişe yarattığı ve güven sarstığı dile getirildi.

TÜSİAD Genel Kurulu’nda konuşan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, 'Çok kısa sürede meydana gelen olayların bir kısmını toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz.' değerlendirmesini yapmıştı.

ADLİ KONTROL KARARI VERİLDİ

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Erdoğan ise son olarak TÜSİAD için 'Yeni Türkiye'de haddini bileceksiniz' demişti. Sözün hemen akşamında ise iki başkan gözaltına alındı. İki başkan ifadeleri alındıktan sonra yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla gece saatlerinde serbest bırakılmıştı.