Fatih Altaylı '12 Şubat'tan beri' kayıptı demişti. Kayıp bakan ortaya çıktı

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, kendi internet sayfasındaki ‘Neredesin Mehmet Bey’ başlıklı köşe yazısında 12 Şubat tarihinden beri kayıp olan Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i paylaşmıştı.

Altaylı, “Hazine ve Maliye Bakanımız, Şubat ayının 8’inde TV 100’de bir programa katılmış, ardından son olarak 12 Şubat’ta Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Dünya Hükümetler Zirvesi’ne gitmiş. Bir daha duyan yok” ifadelerini kullanmıştı.

ŞİMŞEK GÜNEY AFRİKA'DA ORTAYA ÇIKTI

Mehmet Şimşek’in 12 Şubat tarihinden beri ortalıkta gözükmemesi tartışma nedeni olmuştu. Şimşek, bugün Güney Afrika’da ortaya çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrine gitti.

Şimşek, burada Almanya Maliye Bakanı Jörg Kukies ile bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel entegrasyonun önemi ele alındı.

Öte yandan Şimşek, İtalya Maliye Bakanı Giancarlo Giorgetti ile görüştü. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, artan karşılıklı yatırımlar, Türkiye-AB ilişkileri ve üçüncü ülkelerde iş birliği imkanlarının değerlendirildiği kaydedildi. Bakan Şimşek'in AB Konseyi Dönem Başkanı Polonya’nın Maliye Bakanı Andrzej Domanski ile de ikili yatırımların ve ticaretin artırılması, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel entegrasyonun önemini ele aldığı ifade edildi.