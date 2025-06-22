Fatih Altaylı, adliyeye sevk edildi

İstanbul Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre gazeteci Fatih Altaylı "Cumhurbaşkanını tehdit ve hakaret suçundan" başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

"ERDOĞAN’I HEDEF ALAN TEHDİT İÇERİKLİ SÖZLER"

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fatih ALTAYLI hakkında kendi ismiyle anılan “Youtube” sosyal medya kanalında 20/06/2025 tarihli yayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle Cumhubaşkanını Tehdit (TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1) suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup adı geçen şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır."

Gözaltına alınan Altaylı, Emniyet'te ifade verdi.

Fatih Altaylı'nın emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı!

Emniyet'teki işlemleri tamamlanan Altaylı adliyeye sevk edildi.