Fatih Altaylı AKP ile bağlantısı olan kişileri ifşa etti! İBB’de yaşanan oyun ortaya çıktı

Gazeteci Fatih Altaylı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili gerçekleştirilen operasyona ilişkin olarak önemli açıklamalarda bulundu. "İBB operasyonu tam da umulduğu gibi ilerliyor" diyen Altaylı, "Somut deliller açısından bomboş gibi görünen dosya, tam da başta tahmin edildiği gibi 'itirafçı' ya da 'iftiracı' anlatımlarıyla doldurulmaya çalışılıyor. İlginç olan, 'itirafçı' denilen kişilerin hepsinin AKP ile bir şekilde ilintisi ya da belediye ile AKP döneminden bu yana işlerinin olması" dedi.

Altaylı, bunlardan en dikkat çekici olanının başsavcılığın "suç örgütü elebaşı" olarak tanımladığı Aziz İhsan Aktaş olduğunu söylerken, şöyle devam etti:

"Özgür Özel, İhsan Aktaş’ın pek çok akaryakıt istasyonu sahibi olduğunu ve itiraf ya da iftiraları karşılığında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ödüllendirilerek, belediyelerden alınan otoyollardaki benzin istasyonları ile ilgili imar planı yetkisi ile buralarda inşaatlar yapmasına izin verildiğini söylüyor. Bakanlık CHP Genel Başkanı’nı yalanlıyor ama komik bir yalanlama. 'O yetki bakanlığımıza yeni verilmedi, epeydir bizdeydi' diyor. Ama Aziz İhsan Aktaş’ın buralardaki istasyonlarının arazilerinde inşaat izni verdikleri iddiasını yalanlayamıyor. Yalanlayabildiği tek şey, bu yetkinin yeni olduğu iddiası. 'Aziz Aktaş’a eski yetkimizle imar peşkeşi çektik' diyor Bakanlık. İhsan Aktaş’ın en önemli iddialarından biri ise 75 milyon TL’lik alacağı için 1 milyon dolar rüşvet verdiği iddiası. Alacağın yarısı kadar hatta fazlası rüşvet. Emin olun 'tahsilat mafyası' bile bu oranda bir pay almaz."

Bir diğer örneğin İBB Meclisi İştirakler/Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı olarak görev yapan Ertan Yıldız olduğunu söyleyen Altaylı, şu görüşlerini dile getirdi:

"O da bazı itiraflarda bulunmuş. Peki Ertan Yıldız’ın itirafları arasında İstanbul Etiler’deki Polis Okulu arazisine yapılan üç kule ile ilgili yaptığı aracılıklar da var mı! Her türlü imar mantığına, imar ahlakına, imar edebine aykırı bu üç binanın hikayesini de anlattı mı itiraflarında Ertan Yıldız!

Merak ettiğimden soruyorum. Çünkü bu işin çözülmesinde aracının Ertan Yıldız olduğunu bilmeyen yok! Sadece onların soracak hali yok."