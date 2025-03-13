Fatih Altaylı, AKP’nin bir sonraki açılımını açıkladı

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “CHP, LGBT’nin sponsorluğunu yapıyor” sözlerine flaş bir çıkışta bulundu. Altaylı, “AKP’nin bir sonraki açılımı LGBT olur diye korkmuyor değilim? Olur mu, olur” dedi.

ERDOĞAN’DAN MUHALAFETE ‘LGBT’ TEPKİSİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü partisinin grup toplantısında muhalefet üzerinden LGBT ithamında bulunmuştu. Erdoğan, “Bizdeki muhalefet ise yönettikleri belediyeler ve yandaş sendikalar aracılığıyla LGBT sapkınlığının sponsorluğunu yapıyor. Dikkat edin, sapkın akımları önce partilerine, daha sonra yönettikleri belediyelere soktular. İnsan fıtratına aykırı cinsiyetsizleştirme akımlarına destek vererek aile kurumuna ihanet ettiler” demişti.

ALTAYLI: AKP’NİN BİR SONRAKİ AÇILIMI LGBT OLUR DİYE KORKMUYOR DEĞİLİM?

Erdoğan’ın söylemlerine ise Fatih Altaylı’dan flaş bir çıkış geldi. Altaylı, son dönemde CHP’yi DEM’lenmek ile suçlayanları, “Yıllarca CHP’yi DEM’lenmekle suçladılar. Şimdi o konu kapandı LGBT’ye geçtiler. AKP’nin bir sonraki açılımı LGBT olur diye korkmuyor değilim? Olur mu, olur” ifadelerini kullandı.