Fatih Altaylı ateş püskürdü: Milletvekilliğine tüküreyim

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Altaylı ateş püskürdü: Milletvekilliğine tüküreyim

BBP lideri Mustafa Destici’nin kızı ve AKP’li eski milletvekili kızının TBMM’de 100 bin lira maaş ile işe başlaması skandalına bir tepki de Fatih Altaylı’dan geldi.

Dün ortaya çıkan bir habere göre AKP’de 4 dönem milletvekilliği yapmış ve 2020 yılında da Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Necdet Ünüvar'ın kızı Münevver Şeyma Solmazgül kısa bir zaman öncesinde TBMM’de iş başı yaptı.

İddiaya göre Destek Hizmetleri Başkanlığı’nda Başkan Yardımcısı Arif Erdal isimli bürokrat görevden alınarak, Başkan Yardımcısı Solmazgül yapıldı. Solmazgül’ün yaklaşık 100 bin lira maaş aldığı iddia edildi.

Bununa beraber BBP lideri Destici’nin kızı Özgül Hilal Destici’nin de Meclis Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda ‘programcı’ kadrosundan işe alındığı ortaya çıkmıştı.

Gazeteci Fatih Altaylı bugün YouTube kanalından bu konu hakkında çok sert açıklamalarda bulundu.

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Altaylı yaptığı açıklamada Destici ve AKP’li Ünüvar’a ithafen “Senin milletvekilliğine tüküreyim” dedi. Ülkede milyonlarca işsiz, atanamayan milyonlarca öğretmen adayı varken bu isimlerin kızlarının mecliste işe 100 bin lira maaş ile başlamasını eleştiren Altaylı şu ifadeleri kullandı:

“Birisi BBP lideri Destici’nin kızı diğeri de AKP’li Ünüvar’ın kızı ikisinin de çocukları üstün yetenekleri müthiş becerileri sayesinde TBMM’de 100’er bin lira maaşla işe girmişler. Emekliye 12 bin 500 lira AKP’lilerin ve AKP destekçisi BBP’lilerin kızlarına ise 100’er bin lira maaş. Ne güzel ne güzel ne güzel!”

“YÜZSÜZLÜK VAR”

Burada kaç gündür söylediğimiz bir şey var. Dün de söyledik evvelsi gün de söyledik. Hem belediyeden KİPTAŞ’tan AKP döneminde haksız ev alanlara falan değindik. Siyasette zaten onlar bir tarafa genel bir yüzsüzlük var.

“BENİM BABAM ODUNLA DÖVERDİ”

“Şöyle söyleyeyim bak benim babam veya benim dedem fark etmez, TBMM’de bir partinin genel başkanı veya bir partinin milletvekili olacak ben babama haber vermeden Mecliste işe başvuracağım ve o işe kabul edileceğim.

Babam beni akşam evde odunla döver, yani babam bana hayatta fiske vurmadı. Çünkü böyle utanç verici bir şey yapmama konusunda biz eğitimliydik zaten, ama olsaydı döverdi.”

“MİLLETVEKİLLİĞİNE TÜKÜREYİM”

“Bu arsızlıktır, bu hayasızlıktır. Milletin çoluk çocuğu şahane eğitimlerine, okudukları onlarca okula ailelerin onlara yaptığı büyük yatırımlara rağmen işsizlikten inim inim inlerken sürüm sürüm sürünürken, 15-20 bin lira maaşla asgari ücretle bir yerlerde iş bulmaya çalışırken atanamayan milyonlarca öğretmen veya kamu görevlisi varken bırak kamuyu özel sektörde bile iş bulamazken, ülkede işsizlik yüzde 20’lerde, genç işsizliği yüzde 30’lardayken sen çocuklarını mecliste işe 100 lira maaşla sokuyorsan senin milletvekilliğine tüküreyim. Tam anlamıyla bak tüküreyim diyorum. Böyle milletvekili olmaz. Onlar kendi çocuklarının kendi kızlarının kendi çevrelerinin kendi nepotizmlerinin vekilidir.”

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