Fatih Altaylı Bahçeli'nin erken seçim görüşünü açıkladı. "Dünyanın en öngörülemez siyasetçisi"

Gazeteci Fatih Altaylı, Silivri Cezaevi’nden yazdığı yazıda, MHP Lideri Bahçeli’nin erken seçim ihtimalini değerlendirdi. “Bahçeli öngörülemez" diyen Altaylı erken seçim olasılığını tarih verip detaylarıyla açıkladı.

Gazeteci Fatih Altaylı, 22 Haziran’dan beri tutuklu bulunduğu Silivri (Marmara) Cezaevi’nden yazdığı yazılarla gündemi yorumlamaya devam ediyor. Son yazısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Türkiye’yi erken seçime götürüp götürmeyeceği sorusuna yanıt veren Altaylı, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli’nin “dünyanın en öngörülemez siyasetçisi” olduğunu vurgulayan Altaylı, erken seçim ihtimalini “binde bir” olarak nitelendirdi. Ancak, Bahçeli’nin geçmişte yaptığı sürpriz çıkışları hatırlatarak, onun ne yapacağının kestirilemeyeceğini belirtti.

Örneğin, geçtiğimiz yıl Bahçeli’nin “Öcalan Meclis’e gelsin, konuşma yapsın” ya da “Kurucu önder” gibi ifadeler kullanacağını kimsenin tahmin edemeyeceğini ifade etti. Altaylı’ya göre, AKP’nin 2027 Ekim-Kasım öncesinde erken seçime gitmesi pek olası değil. Bunun nedeni, partinin ekonomik ve siyasi riskleri göze alamayacak durumda olması.

Ancak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in görevden alınması, erken seçimin habercisi olabilir. Altaylı, “Şimşek’in ayrılması, ipin ucunun kaçtığını ve çöküntüye gidildiğini gösterir” dedi.

Sosyal baskının erken seçimi tetikleyeceği yönünde bir öngörüde bulunmayan Altaylı, “Hakiki bir erken seçim beklemiyorum” diyerek net bir tavır sergiledi. Bahçeli’nin siyasi hamlelerinin öngörülemezliği, Türkiye siyasetinde her zaman tartışma konusu oldu.

Altaylı’nın cezaevinden yaptığı bu analiz, erken seçim tartışmalarına yeni bir boyut kazandırırken, Bahçeli’nin olası hamlelerinin hala merak konusu olduğunu gösteriyor.

Siyasi kulislerde, Bahçeli’nin geçmişte hükümeti zorlayan kararlarıyla erken seçim süreçlerini etkilediği biliniyor. Ancak mevcut koşullarda, hem MHP hem de AKP’nin 2027’ye kadar beklemeyi tercih edeceği düşünülüyor.

