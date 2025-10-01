Fatih Altaylı, Bahçeli’nin gerçek niyetini açıkladı! “Arkasında başka bir plan var”

Cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Türkiye-Rusya-Çin (TRÇ) ittifakı önerisini değerlendirdi. Altaylı, Bahçeli’nin bu çıkışının dış politikadan ziyade iç siyasete yönelik olduğunu iddia etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti sırasında Erdoğan, Trump ve BM görüşmeleri için ABD’de bulunurken Bahçeli, Türkgün gazetesine verdiği demeçte Türkiye’nin Rusya ve Çin ile ittifak yapması gerektiğini söylemişti.

Bahçeli’nin AKP’nin Trump’a yakın duruşunun milliyetçi-muhafazakar seçmen tabanında rahatsızlık yarattığını fark ettiğini ve bu nedenle TRÇ önerisiyle seçmen kaybını önlemeye çalıştığını belirten Altaylı, MHP’nin asıl amacının AKP’nin dış politika yönünü değiştirmek değil, seçmen tabanını konsolide etmek olduğunu aktardı.

Altaylı, “Koalisyonda çatlak beklenmesin” diyerek MHP’nin bu stratejilerle AKP’den kopan seçmeni kendi saflarına çektiğini ve ittifakın zemin kaybını en aza indirmeye çalıştığını öne sürerek şöyle konuştu:

Cezaevinden izleyebildiğim kadarıyla Cumhur karışmış durumda iktidar içinde hem koalisyon ortakları arasında hem de iktidarın büyük ortağının kendi içinde ciddi gerilimler, ciddi bunalımlar var gibi duruyor. CHP dış etkenleriyle karışmış görüntüsü verirken iktidar bloğu kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan bir iç karışıklık yaşıyor. Doğaldır, 23 yıllık bir iktidar sona yaklaşırken böyle şeyler olur. Her parti bunu yaşamıştır.

İÇ SİYASETE, SEÇMEN TABANINA OYNUYOR

Önce MHP'nin Türkiye Rusya Çin ittifakı konusundaki ısrarını konuşalım. Devlet Bahçeli, AK Parti geleceğini bu denli Trump'a bağlamışken Türkiye Rusya Çin önerisine sıcak bakmayacağını, konuyu ağzına bile almayacağını bilmeyecek kadar siyaset cahili değil. Senin benim kabak gibi gördüğümüzü MHP'nin görmemesi imkansız. Zaten artık anlaşılıyor ki MHP'nin derdi AK Parti'nin Amerika'yı gösteren pusulasının yönünü değiştirmek falan değil. Devlet Bey iç siyasete seçmen tabanını oynuyor.

KOALİSYONDA BİR ÇATLAK PATLAK BEKLEMESİN

MHP lideri, AK Parti'nin Netanyahu'nun en büyük destekçisi Trump'la bu denli yakın olmasının milliyetçi muhafazakar tabanda yarattığı rahatsızlığı görüyor. Bunun sonucunda AK Parti'den bir miktar seçmen kaçışı olacağını öngörüyor. Bahçeli işte bu kaçan seçmeni Cumhur bahçesinde tutmaya, AK Parti'nin kaybını kendi kazancı yaparak koalisyonun zemin kaybını minimuma indirmeye çabalıyor. Zaten bunu epeydir yaşıyoruz. AK Parti'den kaçan seçmenin ciddi bir bölümü MHP'ye kaçıyor. MHP terörsüz Türkiye'deki söylem ve eylemleriyle kaybettiği seçmeni de AK Parti'den gelen seçmenle telafi ediyor. Buradan kimse başka sonuç, koalisyonda bir çatlak patlak beklemesin. AK Parti MHP koalisyonu Türk hatta belki dünya siyaset tarihinin en sembolik ilişkisidir.