Fatih Altaylı belediye operasyonlarının perde arkasını anlattı

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, CHP’li belediyelere yönelik operasyonların arkasında yatan gerekçelere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Altaylı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığının zaten siyasi yasak ve diploma iptaliyle engellendiğini belirterek, operasyonların asıl amacının CHP’nin iktidar yolunu kesmek olduğunu ifade etti.

Altaylı, iktidar CHP’nin yerel yönetimlerde başarısız olacağını düşünüyordu ancak sosyal belediyecilik anlayışıyla halkın takdirini kazanan CHP’nin bu beklentiyi boşa çıkardığını belirterek kent lokantaları, kreşler, yurtlar ve sosyal yardımlar gibi hizmetlerin halk nezdinde olumlu karşılık bulduğunu vurguladı. Altaylı, iktidarın bu hizmetleri engellemek için yargı kıskacını devreye soktuğunu iddia ederek şöyle konuştu:

Belediye operasyonlarının İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını engellemek için yapıldığını zannetmiyorum. İmamoğlu'nun önü diploma iptali ve siyasi yasakla sonuçlanan dava ile zaten kesildi. Bu davalardaki amaç CHP'nin iktidar yolunu kesmek. İktidar, CHP'nin kendi yürüdüğü yoldan yürümesini engellemeye çalışıyor.

AK Parti yönetimi CHP'nin belediyecilikte çuvallayacağını düşünüyordu. Tam tersi oldu. CHP başarılı belediyecilik yaptı ve beceriksiz bir parti olmadığını, AKP'yi aratacak bir durum yaratmadığını, seçmene senden benden ayrımı yapmadığını, sosyal belediyecilikle halka destek olduğunu gösterdi. Gıda yardımları, para yardımları, kent lokantaları, kreşler, yurtlar CHP'yi yukarı taşımaya başladı. AK Parti iktidarı kent lokantalarını, yurtları ve kreşleri engellemeye çalıştı. Baktı olmuyor, belediyelere yargı kıskacı kurguladı. Belediyelerin bu gibi faaliyetlerde bulunmasını engellemek ve halka hizmetini durdurmak asıl amaç. Bunu görmek lazım.