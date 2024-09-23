Fatih Altaylı bu kez Ali Koç’u hedef aldı: Şirketi böyle yönet, batar

Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ettiği derbi mücadelesi sonrası tartışmalar devam ediyor. Sarı lacivertli taraftarlar özellikle Başkan Ali Koç’a ve Teknik Direktör Mourinho’ya sert tepki gösterdi.

Yaşanan tartışmalara Fatih Altaylı da katıldı. Galatasaray’da bir dönem yöneticilik yapan Altaylı hedefine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u aldı. Altaylı, Koç’un son derece yanlış işler yaptığını belirterek, “Müdürler, yöneticiler suçsuz, kim suçlu müşteriler! Niye? Onlar iyi maldan anlamıyor” ifadelerini kurtardı.

Fatih Altaylı, YouTube kanalında paylaştığı videoda konuyla ilgili şunları söyledi:

"Ali Koç sürekli olarak hakemlerle, olmayan veya olmayan düşmanlarla falan uğraşıyor. Bu tavrına ben geçmiş yıllarda 'Ali Bey yapmayın' dedim. Futbolcu diyor ki 'demek ki sorun bizde değil'. 'Biz ne yaparsak yapalım Şampiyon yapmayacaklar.'

Futbolcu birdenbire sorumluluktan sıyrılıyor. Futbolcu sorumluluktan sıyrıldığı zaman maç umurunda olmuyor. Maç bitecek başkan zaten bizi değil hakemleri suçlayacak, maç bitecek başkan bizi değil devleti suçlayacak, maç bitecek ben varken şampiyon yapmayacaklar diyecek. Futbolcuların konu ile alakasını kesiyor."

"MOURINHO DA HİÇBİR ŞEYİ UMURSAMIYOR"

"Aynı şeyi Mourinho'ya yaptı Ali Koç. Mourinho her maç rakiplerle uğraşıyor. Mourinho diyor ki 'ben başarısız değilim, kulüp başarısız çünkü hakemler rakip takımı tutuyor.' Ne oluyor? Sen başarıya endeksli olması gereken insanları bahaneye endeksli hale getiriyorsun. Bu da sahada ruhsuz, cansız bir futbol takımı, hiç bir şeyi umursamayan bir hoca ortaya çıkarıyor.”

"ŞİRKETİ BÖYLE YÖNET, BATAR!"

"Ali Koç, son derece yanlış işler yapan bir yönetici. Böyle şirket yönetsen şirket batar. Müdürler, yöneticiler suçsuz, kim suçlu müşteriler! Niye? Onlar iyi maldan anlamıyor. Sen önce hocanın, futbolcunun sorumluluğunu tespit et; sonrasında üçüncü kişileri suçla."

"HARCADIĞIN 500 MİLYON DOLARA YAZIK"

"Ali Bey, kötü bir yönetici. Yazık yani, bu işe harcadığı paralara yazık. 250-300 milyon dolar, belki daha fazla parayı buraya harcadı. Belki 500 milyon dolar. Bu saçmasapan oyuna, futbolculara bu paralar verileceğine... En-Nesyri'ye verilecek 20 milyon euroya memleket hayrına neler yapılırdı."