Fatih Altaylı, Cemal Enginyurt’a yakışacak iki partiyi açıkladı! İkisi için ise 'Asla olmaz' dedi

Gazeteci Fatih Altaylı Youtube kanalında yayımlanan son videosunda Demokrat Parti’den istifa eden katılmayan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Demokrat Parti'nin 15'inci Olağan Kongresi'ne katılmayan Enginyurt’un istifasının şaşırtıcı olmadığını belirten Altaylı, Enginyurt’un birkaç genel başkan dışında en aktif siyasetçi olduğunu vurguladı. Altaylı, “En fazla konuşan, en fazla gürültü koparan ve en fazla ses çıkaran milletvekilidir” dedi.

“DEMOKRAT PARTİ DEMEK CEMAL ENGİNYURT DEMEKTİ”

Demokrat Parti’nin varlığının Enginyurt sayesinde bilindiğini savunan Altaylı, “Cemal Enginyurt orada olmasa partiden haberimiz olmazdı. Gültekin Uysal, altılı masaya oturmadan önce varlığından haberimiz var mıydı? Altılı Masa’dan sonra varlığından haberimiz olmaya devam etti mi? O nedenle bu istifa çokta önemli bir istifa değildi. Hiçbir aktivasyonu kalmamış bir parti gibi duruyor. Demokrat Parti demek Cemal Enginyurt demekti. Artık Demokrat Parti’de yok demektir” ifadelerini kullandı.

“CHP’YE GEÇECEĞİNİ SANMIYORUM”

Partide 2 milletvekilinin sonrası tek milletvekilinin kaldığını hatırlatan Altaylı, Cemal Enginyurt’un CHP’ye geçeceği iddiaları hakkında şunları söyledi: “Pek zannetmiyorum CHP’ye geçeceğini. O biraz Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın durmaya gayret ediyordu. Kemal Bey’e karşı bir yakınlığı vardı.”

“İKİ PARTİYE ÇOK YAKIŞIR”

Cemal Enginyurt MHP’den ayrıldıktan sonraki tavrıyla tüm siyasi partilere eşit mesafede durduğunun altını çizen Altaylı, “Enginyurt Yeniden Refah’a gitmez, Özellikle Ahmet Davutoğlu’nun tavrından ötürü Gelecek Partisi’nden gitmez. Onun dışında her partide olabilir. Bağımsız da olabilir. En yakışacağı yer İYİ Parti veya Zafer Partisi olabilir, köken itibariyle birbirlerine yakınlar” diye konuştu.