Fatih Altaylı cezaevinden AKP’nin oy oranını açıkladı! Erdoğan’ı hüzne boğacak anket

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Altaylı cezaevinden AKP’nin oy oranını açıkladı! Erdoğan’ı hüzne boğacak anket

Gazeteci Fatih Altaylı, Silivri Cezaevi'nden paylaştığı mektupta AKP'nin ve Cumhur İttifakı'nın oy oranını açıkladı.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın kişisel Youtube "Fatih Altaylı YORUMLAYAMIYOR" serisinin yeni videosu yayınlandı.

"Tadını çıkarın" adı verilen bölümde Altaylı'nın mektubunu kızı Zeynep Altaylı okudu.

Altaylı, CHP'nin bugün görülecek Kurultay davasına ilişkin konuşmak istemediğini belirtirken, "CHP bugün Avrupa'nın oy oranı en yüksek siyasi partisi haline geldi" dedi.

"İTTİFAK HALİNDE BİLE YÜZDE 40'I BULMUYORLA

Öte yandan Altaylı, AKP ve Cumhur İttifakı'nın oy oranını açıklayarak şunları kaydetti:

"İktidar giderek zayıflıyor ve bu sürecek. Boş tencereden güçlü muhalefet yok.

Haksızlıktan hukuksuzluktan büyük siyasi zafiyet yok.

Tüm baskıya, tüm güce rağmen yüzde 28, ittifak halinde bile yüzde 40'ı bulmuyorlar.

Güç sandıkta yani sizde, tadını çıkarın."

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