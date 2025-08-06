Fatih Altaylı cezaevinden gündemi belirliyor!

Tutuklu Gazeteci Fatih Altaylı, cezaevinde olmasına rağmen “Boş Koltuk” adlı YouTube formatıyla dışarıdan daha güçlü bir etki yaratıyor.

Programın her bölümü, Silivri’den gelen yazılı yorumla başlıyor. Ardından Altaylı’nın koltuğuna konuklar oturuyor, tanıdık sesiyle Emre sorularını yöneltiyor.

Medya Radar'ın haberine göre programlarda en çok izlenen yayın, 1 milyon 800 bin görüntülenmeyle Cem Yılmaz’ın konuk olduğu bölüm oldu.

İlk beş şu şekilde sıralandı:

Cem Yılmaz – 1 milyon 800 bin izlenme

Özgür Özel – 1 milyon 500 bin izlenme

İsmail Saymaz – 1 milyon 400 bin izlenme

Timur Soykan – 989 bin izlenme

Özlem Gürses – 781 bin izlenme

“SİLİVRİ HABERCİLİĞİ” DÜNYA BASININDA

Altaylı’nın cezaevinden yaptığı yorumlar sadece Türkiye’de değil, dünya medyasında da yankı buluyor.

İngiltere’nin saygın gazetelerinden Guardian, Silivri’yi tam sayfa haber yaptı. Altaylı’nın içeriden yürüttüğü bu yayıncılık, uluslararası basında “Silivri Haberciliği” olarak tanımlanmaya başladı.

Altaylı’nın içeride olması, izlenme rakamları ve eleştiri dozunu düşürmeyen yorumlarıyla iktidar için beklenenin tersine bir tablo ortaya koyuyor. “Boş Koltuk” yayınları, A Haber ve CNN Türk gibi kanalların izlenme oranlarını bile geride bırakıyor.

Altaylı’nın yakın dostu Ertuğrul Özkök’ün Silivri ziyareti sonrası yaptığı değerlendirme dikkat çekti. Özkök, “Silivri artık iktidara siyasi yarar sağlamıyor. Hukuk, gerçek anlamda devreye girerse bu haksızlık üç günde ortadan kalkar” ifadelerini kullandı.